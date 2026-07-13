Leia aqui o DN desta terça-feira, 14 de julho

A tensão no Médio Oriente e as consequências para a economia mundial fazem manchete do DN deste dia:Cessar-fogo acabou e pressiona BCE a duplicar subida de taxasClima bélico entre Estados Unidos e Irão tinha desanuviado um pouco e banco central presidido por Christine Lagarde começou a dar sinais de que podia dispensar novo aumento de taxas este ano. Já não é assim. Alarme da inflação voltou a disparar e taxas de juro até podem ter de subir mais.Outro título sobre este assunto:Trump anuncia portagem de 20% no Estreito de Ormuz Na foto principal, do Dia da Bastilha:14 de Julho. Macron diz que a França está pronta para defender a “liberdade e o Estado de Direito” E ainda se faz a homenagem a:Sam Neill (1947-2026): Ator de ‘Jurassic Park’, ‘Peaky Blinders’ e ‘O Piano’” Descarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a primeira página em detalhe: