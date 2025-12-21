Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jorge Pinto: “Uma revisão constitucional feita só com a direita e a extrema-direita é uma possibilidade de golpada”
Leonardo Negrão
Edição Impressa

Jorge Pinto: “Uma revisão constitucional feita só com a direita e a extrema-direita é uma possibilidade de golpada”

Aos 38 anos, Jorge Pinto é o mais jovem candidato a Presidente da República [PR]. Deputado na Assembleia da República desde 2024, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, é engenheiro do ambiente, doutorado em Filosofia Social e Política, foi co-fundador do Livre e integrou a direção entre 2014 e 2020. A 1 de novembro anunciou a sua entrada na corrida para as presidenciais. FOTOS: Leonardo Negrão
Publicado a
Loading content, please wait...
Diário de Notícias
www.dn.pt