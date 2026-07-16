Habitação. Tardam efeitos das medidas do Governo: preço das casas disparou
Foto: Leonardo Negrão
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Habitação. Tardam efeitos das medidas do Governo: preço das casas disparou

Na habitação, os preços continuam sem recuar, apesar das medidas anunciadas pelo Executivo para promover a oferta de casas no país.
Sónia Santos Pereira
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