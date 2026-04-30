A tecnológica portuguesa realizou até agora cerca de 175 mil consultas nos três mercados onde opera.
A tecnológica portuguesa realizou até agora cerca de 175 mil consultas nos três mercados onde opera.Foto: D.R.
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Dr. Online prepara expansão para os EUA após entrada na Irlanda e Reino Unido

Nasceu com a pandemia e, desde o primeiro ano, que a procura por consultas 100% digitais não para de aumentar. Prevê chegar aos nove milhões de euros de faturação neste exercício, diz CEO.
Sónia Santos Pereira
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