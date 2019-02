Cova da Moura: "Dizem que eu me esqueço de quem sou por me deitar com um branco"

Bairro Cova da Moura, na Amadora, onde as acusações de racismo policial são frequentes.

17 sorrisos de 17 polícias arguidos. Terramoto no Ministério Público (MP). Incredulidade das vítimas. Apreensão na Cova da Moura. Podia resumir-se assim o resultado das alegações finais do procurador Manuel das Dores no julgamento dos agentes de Alfragide, acusados de sequestro, tortura, agressões agravadas, falsificação de autos, injúrias e omissão de auxílio - tudo motivado pelo ódio racial - contra seis jovens negros da Cova da Moura.

O magistrado chumbou toda a investigação e acusação que tinham sido feitas pelos colegas Paes de Faria, um veterano do MP, e por Hélder Cordeiro, o coordenador do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora, que, coadjuvados pela Unidade Nacional de Contra Terrorismo da PJ (na altura liderada pelo atual diretor nacional, Luís Neves), produziram uma acusação histórica no nosso país.