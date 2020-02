Desde 2012 fecharam 14 esquadras na cidade de Lisboa. Discretamente, apenas com alguns protestos locais da população que, de repente, ficou sem o seu apoio policial mais próximo. Foi o caso da Mouraria, onde recentemente uma reportagem do DN encontrou medo e insegurança nos residentes que reclamam por mais polícias nas ruas depois da esquadra do bairro ter sido fechada em 2014. É também já o cenário em Carnide, com a maior esquadra da freguesia fechada há quatro meses, por ter as instalações degradadas. E, ao contrário do que os residentes ouviram da parte das autoridades e dos responsáveis políticos, o fecho das esquadras não tem levado mais agentes para as patrulhas.

Neste momento, de acordo com o site oficial da PSP, existem 22 esquadras em Lisboa abertas 24 horas por dia (ver mapa). Há oito anos eram 34 espalhadas pela cidade. De então para cá, fecharam 14 - mais de 1/3 do total - e abriram duas novas instalações.