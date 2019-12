Globos de Ouro: Netflix lidera as nomeações

Com 17 nomeações, a Netflix é a distribuidora de cinema com mais possibilidades de ganhar prémios, muito à frente da Sony (oito nomeações), da Walt Disney e da Warner Brothers (seis nomeações cada).

No cinema, Marriage Story, de Noah Baumbach, com seis nomeações, lidera a lista, sendo seguido de perto pelos filmes de Quentin Tarantino ( Era Uma Vez... em Hollywood ) e Martin Scorsese ( O Irlandês ) - ambos com cinco nomeações. Logo atrás, e com quatro nomeações, está Joker .

Só aqui temos um leque de filmes muito diversificados. Depois de ser apresentado nos festivais de Veneza e de Toronto, Marriage Story estreou-se nesta semana na Netflix e é um filme escrito, realizado e produzido por Noam Baumbach (o mesmo realizador de A Lula e a Baleia e de Frances Ha, por exemplo) com Scarlett Johansson e Adam Driver (e ainda Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta, entre outros). História de família com um tom bastante naturalista, além de nomeada para melhor filme, esta história de um casamento - que é, na verdade, a história de uma separação - tem ainda nomeações para os dois atores principais.

Marriage Story compete com Joker , o filme que tem como principal arma a interpretação de Joaquin Phoenix (também ele nomeado para melhor ator) no papel de um inadaptado, alguém que foi rejeitado pela sociedade e que vai ficando cada vez mais à margem. "Phoenix tem aqui a apoteose da sua carreira, rematada com pouco mais do que um sorriso sangrento. A sua magreza e a postura quebradiça equivalem à de um anjo que vai ganhar asas pela disposição de vingança, inspirando uma revolução social de máscaras de palhaço contra os ricos", escreveu a crítica de cinema do DN Inês N. Lourenço sobre o filme realizador por Todd Philips.

O Irlandês é o primeiro filme de Martin Scorsese com a Netflix e foi acompanhado de declarações bastante polémicas do realizador, que se mostra descontente com o modo como os grandes estúdios escolhem os filmes que produzem e distribuem. O Irlandês conta com a interpretação de velhos companheiros de Scorsese, como Robert De Niro (que não está nomeado para os Globos de Ouro), Al Pacino e Joe Pesci (ambos nomeados como atores secundários), e conta-nos a história de Frank Sheeran, um irlandês, sindicalista e veterano da Segunda Guerra Mundial que se torna um assassino da máfia nova-iorquina.

Estes três títulos competem na categoria de Filme Dramático, com Os Dois Papas, filme do brasileiro Fernando Meirelles para a Netflix, que se estreia a 20 de dezembro, e 1917, de Sam Mendes, drama sobre a Primeira Guerra Mundial com estreia marcada para as salas portuguesas a 23 de janeiro do próximo ano.

Já Era Uma Vez... em Hollywood, de Quentin Tarantino, concorre na categoria de Filme de Comédia. Era Uma Vez... leva-nos à Los Angeles de 1969 e ao momento em que a seita liderada por Charles Manson assassinou a atriz Sharon Tate, namorada do cineasta Roman Polanski. Brad Piit e Leonardo DiCaprio (um ator de westerns e o seu duplo) são os dois atores principais, mas só DiCaprio teve direito a nomeação para o Globo de Melhor Ator.

Nesta categoria, Era Uma Vez... em Hollywood está acompanhado de Dolemite Is My Name, de Craig Brewer (a única produção da Netflix nesta área), Jojo Rabbit, de Taika Waititi (uma comédia ambientada na Segunda Guerra Mundial), Knives Out: Todos São Suspeitos, de Rian Johnson, e Rocketman, o biopic de Elton John, realizado por Dexter Fletcher.

De sublinhar ainda Parasitas, o filme sul-coreano de Bong Joon-ho, que já venceu a Palma de Ouro em Cannes e que aqui, além de candidato a Melhor Filme em Língua Estrangeira, está também nomeado para melhor argumento e melhor realização. Trata-se, escreveu o crítico do DN Rui Pedro Tendinha, de "um conto de ansiedade económica em que uma família à beira da miséria arma um esquema de tomar uma casa de uma família da classe mais alta" e que "é também um drama sobre uma ferida numa sociedade onde a escravidão social é um rastilho para uma ideia de revolução".

Depois de ter sido esquecido nos Prémios de Cinema Europeu, o realizador espanhol Pedro Almodóvar consegue aqui uma nomeação para Melhor Filme em Língua Estrangeira com Dor e Glória , ao mesmo tempo que Antonio Banderas está entre os candidatos ao Globo de melhor ator em filme dramático.

Na televisão, a Netflix é também a distribuidora com mais nomeações - 17 -, seguida de perto pela HBO, com 15. As séries Chernobyl, The Crown e Unbelievable têm todas quatro nomeações. Apesar do sucesso da última temporada, A Guerra dos Tronos conseguiu apenas uma nomeação, para Kit Harington (melhor ator em série dramática).

A cerimónia de entrega dos Globos de Ouro - prémios de cinema e de televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood - realiza-se no dia 5 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentação estará a cargo de Ricky Gervais.

CINEMA

Melhor Filme Dramático

Joker

Marriage Story

1917

The Two Popes

O Irlandês

Melhor ator em filme dramático

Christian Bale, Ford vs. Ferrari

Antonio Banderas, Dor e Glória

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Joanathan Pryce, The Two Popes

Melhor atriz em filme dramático

Cynthia Erivo, Harriet

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Scarlett Johansson, Marriage Story

Melhor filme de comédia ou musical

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Era Uma Vez em Hollywood

Rocketman

Melhor ator em filme de comédia ou musical

Daniel Craig, Knives Out

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Taron Egertons, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez... em Hollywood

Melhor atriz em filme de comédia ou musical

Ana de Armas, Knives Out

Awkwaifina, The Farewell

Cate Blanchett, Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Melhor ator secundário de cinema

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Brad Pitt, Era Uma Vez... em Hollywood

Melhor atriz secundária em cinema

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell

Melhor realizador

Bong Joon-ho, Parasitas

Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, O Irlandês

Quentin Tarantino, Era Uma Vez... em Hollywood

Todd Phillips, Joker

Melhor argumento

O Irlandês

Marriage Story

Era Uma Vez... em Hollywood

Parasitas

The Two Popes

Melhor banda sonora

Joker

Little Women

Marriage Story

Motherless Brooklyn

1917

Melhor canção

Beautiful Ghosts, Taylor Swift and Andrew Lloyd Webber, Cats

(I'm Gonna) Love Me Again, Elton John, Rocketman

Into the Unknown, Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, Frozen II

Spirit, Beyoncé, The Lion King

Stand Up, Harriet

Melhor filme em língua estrangeira

The FarewellLes Miserable

Parasitas

Portrait of a Lady on Fire

Dor e Glória

Melhor filme de animação

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

TELEVISÃO

Melhor série de comédia ou musical

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Barry

Fleabag

Melhor ator em série de comédia ou musical

Alan Arkin, O Método Kominsky

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Melhor série dramática

Big Little Lies

Killing Eve

The Morning Show

Succession

The Crown

Melhor ator em série dramática

Brian Cox, Succession

Kit Harington, A Guerra dos Tronos

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Melhor atriz em série dramática

Jennifer Aniston, The Mourning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Melhor telefilme ou minissérie

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Melhor ator em telefilme ou minissérie

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Jared Harris, Chernobyl

Russell Crowe, The Loudest Voice

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Melhor atriz em telefilme ou minissérie

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Weaver, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Melhor ator secundário TV

Alan Arkin, O Método Kominsky

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Cher

Melhor atriz secundária TV

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies