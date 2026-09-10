Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 11 de setembro

A Liga Feminina de futebol 2026/27 é o grande destaque do DN Sport desta semana:Arranca a Liga BPI. Número de profissionais aumentou 15% num anoHá mais jogadoras a viver de jogar futebol (57,2%) e a tendência é de crescimento. Número de praticantes e de clubes mais do que duplicou desde 2018. Sporting é a equipa com mais atletas com contrato, numa prova em que o Benfica procura o 7.º título consecutivo e em que se estreia o FC Porto. Ao DN, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, explica que lutas seguem fora do relvado pelos direitos laborais das atletas. Ainda se destaca:Rúben VS. Bruno. Capitães portugueses escrevem novo pedaço de história na batalha entre os colossos de ManchesterDescarregue o suplemento no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: