VASP pede desculpas ao Governo por envio de dados financeiros incompletos
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Economia

VASP pede desculpas ao Governo por envio de dados financeiros incompletos

Empresa de distribuição admite que informações enviadas ao Ministro da Presidência podem ter induzido a equipa ministerial em erro.
Ricardo Simões Ferreira
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A VASP – Distribuição e Logística, S.A. admitiu esta sexta-feira (20 de março) ter enviado “informações financeiras incompletas” ao Gabinete do Ministro da Presidência. Segundo a empresa, estes dados foram remetidos por um colaborador e são “suscetíveis de terem induzido em erro a respetiva equipa”, segundo comunicado.

Perante a situação, a distribuidora de jornais e revistas informou já ter “transmitido e explicitado o ocorrido junto daquele Gabinete”, procurando corrigir qualquer equívoco gerado pela falha interna.

No documento enviado às redações, a VASP “lamenta o sucedido e apresenta as suas desculpas pelas consequências daí decorrentes”. A empresa sublinha a importância de que o relacionamento com o Ministério da Presidência, “e especificamente com o ministro da Presidência”, se mantenha pautado por “princípios de cooperação e respeito institucional”. A distribuidora justifica esta necessidade de estabilidade institucional realçando o seu papel público, “tendo em conta a existência de uma rede de distribuição de imprensa sustentável que assegure a todos o direito de acesso à informação”.

A VASP encontra-se atualmente em negociações com o Governo relativamente a mecanismos de apoio para a distribuição de jornais e revistas no interior do país.

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