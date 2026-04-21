Mário Mourão já ouviu dirigentes dizerem que vão votar não à última proposta apresentada pelo Governo.
Mário Mourão já ouviu dirigentes dizerem que vão votar não à última proposta apresentada pelo Governo.António Pedro Santos/Lusa
Economia

UGT prepara-se para rejeitar pacote laboral após encontro com Seguro

Central sindical não vê avanços do Governo e a votação de quinta-feira, em Secretariado Nacional, tem sentido claro: o “não”. Mário Mourão vai sensibilizar Presidente para inconstitucionalidades.
Frederico Bártolo
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