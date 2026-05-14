Tribunal de Contas acusa Governo de querer deixar sem controlo oito mil milhões em contratos públicos

A proposta de lei assinada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pelo ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, que pretende alterar de cima a baixo a organização, o alcance e o poder de escrutínio do Tribunal de Contas (TdC), se aprovada no Parlamento, faz com que “todo o controlo das finanças públicas saia fragilizado" e "irá implicar menos de cinco mil milhões de euros de despesa controlada, o que representa uma quebra de cerca de 60%", acusa o Tribunal de Contas numa publicação no seu site oficial, acompanhada de um vídeo explicativo sobre o assunto.Isto é, a iniciativa do Governo deixará fora do alcance do auditor das contas públicas cerca de oito mil milhões de euros, tendo em conta a realidade atual. Claro que pode ser mais, se grandes obras (novo aeroporto, alta velocidade ferroviária, novas barragens, centros de dados, etc.) e muitos mais investimentos e fornecimentos surgirem nos próximos anos, o que é expectável.“Antes de gastar, é preciso verificar, “menos escrutínio [representa] mais risco”, “menos controlo não é menos burocracia, é risco que não se vê”, é crucial “prevenir riscos futuros” e “todo o controlo das finanças públicas sai fragilizado”. Estas são "algumas das mensagens-chave do novo vídeo institucional produzido pelo Tribunal de Contas a alertar para o impacto da Proposta de Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas", a Proposta de Lei n.º72/XVII/1.ª, que foi submetida à Assembleia da República.Comissão Permanente do Tribunal arrasa proposta do governoA publicação resume os argumentos da Comissão Permanente do Tribunal de Contas, que esta tarde irá publicar um parecer extenso sobre a proposta do Governo e os seus problemas.Esta quinta-feira também, a presidente do Tribunal, Filipa Urbano Calvão, fará uma conferência de imprensa onde apresentará estas e outras conclusões (a esmagadora maioria, conclusões negativas) em relação ao plano do Governo, como as que surgem no vídeo oficial, mas entretanto munida e reforçada com as conclusões do novo parecer.Reduz brutalmente o controlo prévioA publicação que sumariza as críticas do TdC, lançada esta quinta-feira, lembra que, no ano passado, esta entidade independente "fiscalizou mais de 13 mil milhões de euros no âmbito da fiscalização prévia", sendo que "foram identificadas ilegalidades e irregularidades em 50% dos processos".Ao analisar a proposta do Executivo de Montenegro, o TdC conclui que esta "irá implicar menos de cinco mil milhões de euros de despesa controlada, o que representa uma quebra de cerca de 60%" face ao que acontece com o quadro legal em vigor.Para o TdC, "a proposta de lei enfraquece o controlo das finanças públicas, na medida em que põe em causa as três dimensões das competências do Tribunal: prevenção, acompanhamento e responsabilização".Reduz controlo à posterior e responsabilização de gestores que gastam malAlém disso, "reduz o universo de contratos sujeitos a verificação, no controlo sucessivo, enfraquece a fiscalização da despesa pública e implica menos responsabilização financeira", designadamente, os gestores públicos que fazem mal e gastam mal o dinheiro dos contribuintes, com ou sem intenção, com dolo ou não, por terem falta de preparação.Nas últimas semanas, por várias vezes, o Governo tem aberto fogo sobre o TdC, acusando a entidade fiscalizadora das contas públicas de ser um entrave ao dinamismo do investimento público, da economia e da "eficiência" dos contratos públicos.No mês passado, o ministro da Reforma do Estado subiu o tom, dizendo que o TdC e as regras atuais da contratação pública são “bloqueios”, que é preciso desfazer este “nó górdio”, que “se desbloquearmos muitas coisas [no funcionamento e poderes do TdC] vão começar a fluir”, chegando mesmo a acusar o coletivo de auditores de estar a "imiscuir-se em funções governativas", indo além das suas competências.No vídeo feito para dar aos contribuintes a sua visão do que está em causa e das ameaças latentes, o Tribunal lembra que "os cidadãos têm o direito à garantia de que toda a despesa pública se faz de acordo com a lei"."Em 2025, o Tribunal de Contas controlou milhares de milhões de euros de recursos, que são de todos. No controlo prévio, incluindo os fundos europeus, o Tribunal de Contas fiscalizou um valor total superior a 13 mil milhões de euros" e, como referido, "essa fiscalização permitiu a detecção de ilegalidades ou irregularidades em mais de 50% dos processos" e que, com a proposta de lei, "o valor escrutinado teria caído para menos de cinco mil milhões de euros, uma quebra de mais de 60%".Dez mil milhões de euros controlados à posteriori no ano passado"Depois de o dinheiro ser gasto, também é preciso seguir-lhe o rasto, saber onde foi aplicado e se os resultados previstos foram alcançados", explica o Tribunal.Nesta fase de controlo à posteriori, "na fiscalização sucessiva, o Tribunal auditou mais de dez mil milhões de euros de dinheiro público, além do controlo da execução do Orçamento do Estado"."Na esmagadora maioria dos casos, o Tribunal de Contas emitiu recomendações" e recorda que "orientar as entidades é proteger a legalidade e garantir a boa gestão do dinheiro público".Mas continua, dizendo que, estivesse a nova proposta de lei do Governo aprovada e em vigor, "as entidades relevantes teriam desaparecido do radar do Tribunal e o rasto do dinheiro público seria impossível de seguir"."Atualmente, as finanças públicas têm duas redes de segurança, um controlo integrado e articulado e um regime de responsabilização de âmbito alargado, que permite sancionar e exigir a reposição do dinheiro público indevidamente gasto. Com a proposta de lei, o controlo enfraquece e só há responsabilidade com culpa grave ou dolo", alerta o Tribunal."São as três dimensões de atuação do Tribunal que estão em causa. No controlo prévio, reduz-se o universo de contratos sujeitos à verificação antes de o dinheiro público ser gasto"."No controlo sucessivo, quer-se enfraquecer a fiscalização da despesa pública realizada e dos seus resultados".E quando há infrações, "o caminho para se responsabilizar fica mais estreito", lamenta o auditor das contas portuguesas. "É todo o sistema de controlo das finanças públicas que sai fragilizado."O Tribunal de Contas defende que existe "para assegurar a proteção dos recursos públicos e da sustentabilidade financeira do Estado" e que "menos controlo não é menos burocracia, é risco que não se vê", remata.