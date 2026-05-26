Fábrica de conservas em Portugal. Neste sector, as mulheres correspondem a 90% da força de trabalho.
Fábrica de conservas em Portugal. Neste sector, as mulheres correspondem a 90% da força de trabalho.Foto: Artur Machado / Global Imagens
Economia

Taxa de pobreza em Portugal interrompe descida que durava desde 2022

Estimativa rápida do Eurostat. Na UE, prevê “ligeira” subida na taxa referente a rendimentos de 2025. Em Portugal, deve estagnar nos 15,4% após dois anos a cair; são mais de 1,7 milhões de pobres.
Luís Reis Ribeiro
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