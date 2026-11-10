Sanções da Europa à Rússia são eficazes, mas russos contornam parte com apoio da China e Índia

Os sucessivos pacotes de sanções comerciais da União Europeia (desenhados pela Comissão) aplicados à Rússia (já vão em 21) foram eficazes no objetivo de tentar isolar o regime de Vladimir Putin na sequência da guerra contra a Ucrânia, reduzindo brutalmente as exportações e as importações europeias de mercadorias e tecnologia, mas o país conseguiu contornar várias dessas restrições com a ajuda de "países terceiros", como China e Índia, indica uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu (TCE) divulgada esta terça-feira (10 de novembro).

Em cima deste problema, o Tribunal avisa que terá havido um período em que se registou um forte redirecionamento de produtos sancionados de e para a Rússia através de países como "Turquia, Arménia e Cazaquistão", o que terá acontecido nos primeiros anos da guerra.

Depois, "à medida que os padrões de evasão evoluem", verificou-se a criação de "novos polos de evasão, nomeadamente no Sudeste Asiático".

Desta forma, "as mercadorias sujeitas a sanções continuam a chegar indiretamente à Rússia", avisam os auditores.

O Tribunal analisou os dados facultados pelo JRC sobre os fluxos comerciais com a Turquia, a Arménia e o Cazaquistão relativamente a uma amostra de produtos comuns de elevada prioridade e observou um aumento acentuado do comércio tanto entre estes países e a UE

como entre eles e a Rússia/Bielorrússia desde a invasão em 2022.

Acresce ainda que foram detetados outros problemas, como critérios "pouco claros" definidos em Bruxelas, que acabaram por reduzir o poder de intervenção das autoridades (incluíndo as de cada país): "a fiscalização continua a variar de país para país, o que reduz o impacto geral", aponta o auditor sediado no Luxemburgo.

Os fluxos comerciais analisados entre 2022 e o final de 2025 não incluem energia nem serviços financeiros, áreas onde também foram impostas sanções, mas cujos resultados não figuram nesta auditoria.

Segundo o TCE, "as sanções e as medidas para evitar que se contornem as proibições fizeram cair muito o comércio entre a União Europeia (UE) e a Rússia" e "também travaram as exportações diretas de bens militares essenciais".

Assim, desde 2022, "as trocas caíram a pique, mas não desapareceram: mesmo com tantas sanções, a UE continua a ser "o terceiro maior parceiro comercial da Rússia", constata o Tribunal. Antes da guerra era o primeiro. O comércio de gás natural (importações europeias), do qual a Europa é dependente, ajuda a explicar.

Seja como for, o impacto geral foi grande. Em 2025, a UE representava cerca de 10% do comércio russo de mercadorias, avaliado em 58 mil milhões de euros, contra 253 mil milhões de euros em 2021, o que resulta numa quebra superior a 75%.

"Em julho de 2026, as estimativas indicavam que as restrições e proibições à exportação de mercadorias e tecnologias tivessem um impacto económico de 49 mil milhões de euros, o equivalente a 56% das exportações da UE para a Rússia antes de 2022", diz o TCE.

Nas importações, "o impacto estimado rondava os 110 mil milhões de euros, ou 75% do valor anterior à guerra".

Ou seja, para os auditores das contas europeias, "as sanções da UE conseguiram bloquear a exportação direta das mercadorias de que as forças armadas russas mais precisam, incluindo alguns produtos prioritários e essenciais para a economia do país".

No entanto, "apesar de várias medidas para evitar que se contornem as proibições, continua a haver desvios através de outros países".

Por exemplo, "a Rússia conseguiu substituir o comércio objeto de sanções com a UE por um maior comércio com países terceiros, em especial com a China", embora os custos das suas importações "sejam agora mais elevados".

"O comércio da China com a Rússia foi 82% mais elevado em 2024 do que em 2021" e "o comércio da Rússia com a Índia também continuou a crescer: em 2024, tinha aumentado para um nível mais de seis vezes superior ao registado antes da guerra, principalmente devido a um aumento significativo das importações de petróleo da Rússia para a Índia", estima o TCE.