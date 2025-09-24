Preço das casas atinge novo recorde com subida de 21,6% em agosto

Os preços das casas em Portugal Continental subiram 21,6% em agosto face a igual período do ano passado, variação que se materializa no maior aumento homólogo em quase 40 anos, revela esta quarta-feira a Confidencial Imobiliário. O registo de 21,6% em agosto compara com a subida de 11% no final de 2024, o que traduz um crescimento de 10,6 pontos percentuais, ou seja, a duplicação do ritmo de subida em apenas oito meses, aponta a consultora especializada em dados do setor imobiliário. O anterior recorde registou-se em novembro de 1991, quando os preços da habitação no país apresentaram um aumento homólogo de 21,1%. Estes dados têm por base o Índice de Preços Residenciais, que é apurado desde 1988."Este novo patamar de crescimento traduz um padrão de fortes subidas mensais registadas ao longo deste ano, onde, com exceção do mês de maio, as variações em cadeia ficaram em torno dos 2,0%", diz a Confidencial Imobiliário. Em maio, os preços apresentaram uma variação em cadeia de 0,2% (face ao mês anterior), mas o verão repôs o ritmo de crescimento anterior. Em agosto, observou-se um aumento de 1,8% nos preços em relação a julho.De acordo com a Confidencial Imobiliário, no acumulado de junho a agosto, terão sido vendidas cerca de 41 mil casas. Os dados do SIR-Sistema de Informação Residencial dão conta que a atividade mantém os níveis de transação dos dois primeiros trimestres do ano. Neste período de junho a agosto de 2025, as casas foram vendidas por um preço médio de 2.753€/m2, atingindo os 3.453€/m2 no segmento de habitação nova e os 2.629€/m2 no de habitação usada. .Preço das casas aumenta 17,2% no segundo trimestre. É um novo recorde .Sem imigrantes, promessa das 133 mil casas até 2030 será difícil de cumprir