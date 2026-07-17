Pessoas no centro financeiro de Pequim, 15 de julho de 2026.
Pessoas no centro financeiro de Pequim, 15 de julho de 2026.EPA / WU HAO
Economia

Portugueses gastaram mil milhões de euros em pequenas compras online à China desde 2020, mas essa era acabou

Antes da pandemia, compras de artigos baratos nas grandes plataformas chinesas eram “residuais”, depois explodiram. Consumidores portugueses, mais pobres, são especialmente atraídos para estes gastos.
Luís Reis Ribeiro
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