A diversificação dos mercados de exportação e o reforço das relações económicas entre Portugal e o México estiveram no centro da conferência "Tratado UE-México: Novas Oportunidades de Negócio", que reuniu na terça-feira (24), em Lisboa, representantes do Governo, diplomatas, economistas e empresários. Promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, a iniciativa decorreu no auditório da Abreu Advogados e teve o Diário de Notícias como Media Partner.

"A diversificação de mercados é um pilar essencial da nossa estratégia económica", afirmou o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, que identificou oportunidades para as empresas portuguesas em setores como o automóvel e a biotecnologia. O governante destacou também a crescente presença de capital mexicano em Portugal, cujo investimento atingiu os 1,28 mil milhões de euros no final de 2025.

Apesar da aproximação entre os dois países, Portugal representa apenas 0,11% das importações mexicanas. Segundo dados apresentados por Bruno Fernandes, economista sénior do Santander, as exportações portuguesas de bens para o México atingiram os 385 milhões de euros em 2025, tendo registado um crescimento homólogo de 15,9% entre janeiro e setembro deste ano.

A modernização do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o México poderá acelerar esta trajetória. César Guerra, antigo chefe negociador mexicano do tratado e atual secretário-geral da MexChamEU e também presente na conferência, apontou para 2027 a entrada em vigor do acordo comercial interino, que aguarda ainda a ratificação pelo Senado mexicano.

Entre as principais novidades estão a redução das tarifas aduaneiras, a proteção de 32 indicações geográficas portuguesas, entre vinhos e produtos agroalimentares, e a abertura da contratação pública às empresas europeias em 14 estados mexicanos.

Os desafios no terreno

O potencial do mercado mexicano foi também reconhecido pelos representantes da Mota-Engil, da Vista Alegre, do Grupo SOCEM, da INTROSYS e da Vitalis, que participaram num debate moderado por Filipe Alves, diretor do DN.

"No México não basta levar capital, tecnologia, experiência. É necessário levar disponibilidade para aprender", afirmou Carlos Martins, da Mota-Engil, presente no país desde 2008.

Paulo Pires, diretor de negócios internacionais do Grupo SOCEM, outro interveninete, alertou para a concorrência chinesa na indústria dos moldes, a complexidade administrativa e fiscal mexicana e as dificuldades de acesso ao financiamento à internacionalização por parte das PME portuguesas.

"Faz falta um voo Lisboa-Cidade do México", defendeu o empresário, numa reivindicação secundada por Nuno Flores, CEO da INTROSYS, que conta atualmente com 95 trabalhadores no México.

O investimento na formação de trabalhadores mexicanos e a transferência de conhecimento foram também apontados como fatores de sucesso na internacionalização. "Nós estamos aqui para gerar valor em conjunto, não estamos lá para retirar o valor para nós", afirmou Nuno Flores. "Todos vamos ganhar com isto", finalizou.