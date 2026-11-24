De acordo com os números apresentados pelo governante, Portugal exporta mais de 500 milhões de euros em bens e serviços para o México. No final de 2025, o investimento português naquele país ascendia a 340 milhões de euros, enquanto o investimento mexicano em Portugal rondava os 1,28 mil milhões de euros.

"Essa presença do México em Portugal já não é um detalhe, nem é pontual", salientou. No sentido inverso, e procurando tornar Portugal mais atrativo para os investidores estrangeiros, João Rui Ferreira adiantou que o Executivo está a preparar alterações ao enquadramento do licenciamento das atividades económicas.

"Estamos a preparar, e vai ser apresentado muito em breve, o novo Código de Licenciamento das Atividades Económicas, com uma plataforma eletrónica que visa simplificar muito e acelerar muito o tempo de licenciamento dos projetos", afirmou o secretário de Estado, que reiterou igualmente a intenção do Governo de desenvolver sete novos parques empresariais em território nacional, dotados das condições necessárias para acolher investimento industrial, nomeadamente no acesso à energia.

Um mercado com várias geografias

Assinado a 22 de maio deste ano, na Cidade do México, o Acordo Global Modernizado entre a União Europeia e o México pretende atualizar o enquadramento das relações económicas e comerciais entre as duas partes.

Ainda sujeito aos procedimentos necessários à sua entrada em vigor, o novo tratado prevê a redução de tarifas aduaneiras, a simplificação de procedimentos comerciais e a abertura de novas oportunidades na prestação de serviços e na contratação pública.

Para Pedro Costa Pereira, embaixador de Portugal no México, que participou na conferência por videoconferência a partir da capital mexicana, há ainda um longo caminho a percorrer nas relações económicas bilaterais.

"A relação económica entre Portugal e o México está ainda muito abaixo do seu potencial", considerou o diplomata, salientando, contudo, que as exportações portuguesas para aquele país têm crescido aproximadamente 5% ao ano desde 2021 e que cerca de 50 empresas nacionais já estão presentes no território.

Uma das particularidades que as empresas portuguesas deverão ter em consideração é a própria dimensão e diversidade económica do país. "O México não tem um mercado. Tem vários", resumiu o embaixador.

Enquanto a indústria automóvel encontra importantes polos produtivos em Nuevo León e na região do Bajío, o setor aeroespacial apresenta oportunidades em Querétaro e Chihuahua. Já os investimentos previstos pelo Governo mexicano em infraestruturas ferroviárias, portuárias, hídricas e energéticas poderão representar novas oportunidades para a engenharia portuguesa.

O diplomata deixou, porém, uma ressalva relativamente à possibilidade de utilizar o México como plataforma de acesso aos mercados dos Estados Unidos e do Canadá, países com os quais mantém um acordo de comércio livre.

"Estar no México não significa ter acesso automático a toda a América do Norte. É necessário compreender as regras de origem, a organização das cadeias de valor e os requisitos específicos de cada setor", advertiu.

Sines na rota dos investimentos mexicanos

Do lado mexicano, o embaixador em Portugal, Bruno Figueroa, enquadrou a aproximação comercial entre os dois países num cenário internacional marcado pela incerteza e pela necessidade de diversificação das relações económicas.

"Num contexto internacional de incerteza e transformação, o México, tal como Portugal, aposta no diálogo, no multilateralismo, no comércio livre e na cooperação internacional", afirmou.

Entre os projetos que poderão materializar essa aproximação, o diplomata destacou a criação de um corredor marítimo entre o porto de Coatzacoalcos, no Golfo do México, e o porto de Sines, no âmbito da iniciativa europeia Global Gateway, que, segundo o embaixador, contempla cinco mil milhões de euros para projetos estratégicos no México.

A iniciativa surge num momento em que o Governo mexicano procura reforçar a capacidade industrial do país através do Plano México, estratégia de desenvolvimento económico da administração de Claudia Sheinbaum que, de acordo com Bruno Figueroa, contempla projetos de investimento no valor de 275 mil milhões de dólares e tem como objetivo colocar o país entre as dez maiores economias mundiais até 2030.

Se o México pretende afirmar-se como plataforma produtiva e comercial para as empresas portuguesas na América do Norte, Portugal procura desempenhar um papel semelhante junto dos investidores mexicanos interessados no mercado europeu.

Uma ambição também partilhada por Pedro Pais de Almeida, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, que, na abertura dos trabalhos, defendeu que Portugal reúne condições privilegiadas para assumir um papel relevante enquanto "porta de entrada no mercado europeu e ponte para o espaço ibero-americano".

A sessão de abertura terminou com a exibição de um vídeo institucional mexicano, no qual imagens de operários, empresários, representantes diplomáticos e da presidente Claudia Sheinbaum ilustraram a estratégia de desenvolvimento industrial do país.

Entre os argumentos apresentados para captar investimento estrangeiro estão os incentivos fiscais à instalação de empresas, a qualificação da mão de obra e a criação de novos polos industriais.