Apesar dos desafios orçamentais que enfrenta a economia mexicana, o economista defendeu que existe uma complementaridade entre os dois países, num contexto internacional marcado pela instabilidade das relações comerciais.

"Portugal, neste contexto, traz estabilidade, traz renováveis e uma porta atlântica para a União Europeia. Enquanto o México traz para Portugal escala, procura e a porta para a América do Norte", resumiu.

Do Queijo Serra da Estrela à contratação pública

Assinado a 22 de maio deste ano, o acordo comercial interino entre a UE e o México já foi aprovado pelas instituições europeias, mas aguarda ainda a ratificação pelo Senado mexicano. Segundo César Guerra, antigo chefe negociador mexicano da modernização do tratado e atual secretário-geral da MexChamEU, os prazos legais associados à troca de notificações entre as duas partes inviabilizam a aplicação das novas condições comerciais até ao final de 2026.

As negociações para a modernização do tratado, cujo enquadramento original remonta a 2000, arrancaram em 2016. Entre os principais objetivos esteve a abertura do mercado a produtos agrícolas considerados sensíveis, nomeadamente os lacticínios e a carne, através de uma combinação de eliminação de tarifas aduaneiras, redução gradual das mesmas e estabelecimento de quotas de importação.

No caso dos queijos, por exemplo, uma das quotas anuais de importação de produtos europeus isentos de direitos aduaneiros começa nas seis mil toneladas e aumenta progressivamente até atingir as 20 mil toneladas, a partir do quinto ano de vigência do acordo.

Outra das novidades com particular interesse para Portugal prende-se com o alargamento da proteção das indicações geográficas. O acordo contempla 32 indicações geográficas portuguesas, 16 relativas a produtos agroalimentares e outras 16 a vinhos. Entre as denominações abrangidas estão o Queijo Serra da Estrela, os Ovos Moles de Aveiro, o Azeite de Moura, a Pera Rocha do Oeste, o Vinho do Porto e o Vinho Verde.

O tratado prevê igualmente a flexibilização de cerca de 55% das regras de origem específicas dos produtos, facilitando a integração das empresas europeias nas cadeias de produção mexicanas em setores como o químico, o farmacêutico, o da maquinaria e o dos equipamentos elétricos.

Um dos pontos mais complexos das negociações foi, segundo Guerra, a abertura da contratação pública ao nível dos estados mexicanos, um compromisso inédito nos acordos comerciais celebrados pelo país.

As empresas europeias poderão concorrer a contratos públicos abrangidos pelo tratado em 14 estados mexicanos, incluindo importantes polos económicos como Nuevo León, Jalisco, Querétaro e Guanajuato. A abertura contempla o fornecimento de bens e serviços, a realização de obras e determinados projetos de parceria público-privada.

Apesar das novas condições comerciais, Guerra alertou que a existência de benefícios aduaneiros não garante, por si só, a viabilidade económica das exportações. "Creio que estamos a falar de um momento histórico. No entanto, cabe às empresas aproveitá-lo", afirmou.