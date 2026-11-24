Portugal representa apenas 0,1% das importações mexicanas. Acordo com a UE pode impulsionar exportações
Apesar de representar apenas 0,1% das importações mexicanas, Portugal tem vindo a reforçar a sua presença comercial naquele que é um dos maiores mercados da América Latina. As exportações portuguesas para o México cresceram quase 16% este ano, uma trajetória que poderá ganhar novo impulso com a entrada em vigor do acordo comercial modernizado entre a União Europeia (UE) e o México, prevista para 2027.
Os dados foram apresentados esta terça-feira, 24 de novembro, por Bruno Fernandes, economista sénior do Santander, durante a conferência "Tratado UE-México: Novas Oportunidades de Negócio", promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, no auditório da Abreu Advogados, em Lisboa, que tem o Diário de Notícias como Media Partner.
"Há muita margem para crescer", considerou o economista, salientando que o México atraiu, em 2025, um investimento direto estrangeiro recorde de mais de 40,8 mil milhões de dólares, tendo Espanha sido o segundo maior investidor.
Entre as áreas em que as necessidades da economia mexicana coincidem com as competências das empresas portuguesas, Bruno Fernandes destacou as infraestruturas ferroviárias, as energias renováveis, a gestão de recursos hídricos, a indústria, os centros de dados e o setor agroalimentar.
Apesar dos desafios orçamentais que enfrenta a economia mexicana, o economista defendeu que existe uma complementaridade entre os dois países, num contexto internacional marcado pela instabilidade das relações comerciais.
"Portugal, neste contexto, traz estabilidade, traz renováveis e uma porta atlântica para a União Europeia. Enquanto o México traz para Portugal escala, procura e a porta para a América do Norte", resumiu.
Do Queijo Serra da Estrela à contratação pública
Assinado a 22 de maio deste ano, o acordo comercial interino entre a UE e o México já foi aprovado pelas instituições europeias, mas aguarda ainda a ratificação pelo Senado mexicano. Segundo César Guerra, antigo chefe negociador mexicano da modernização do tratado e atual secretário-geral da MexChamEU, os prazos legais associados à troca de notificações entre as duas partes inviabilizam a aplicação das novas condições comerciais até ao final de 2026.
As negociações para a modernização do tratado, cujo enquadramento original remonta a 2000, arrancaram em 2016. Entre os principais objetivos esteve a abertura do mercado a produtos agrícolas considerados sensíveis, nomeadamente os lacticínios e a carne, através de uma combinação de eliminação de tarifas aduaneiras, redução gradual das mesmas e estabelecimento de quotas de importação.
No caso dos queijos, por exemplo, uma das quotas anuais de importação de produtos europeus isentos de direitos aduaneiros começa nas seis mil toneladas e aumenta progressivamente até atingir as 20 mil toneladas, a partir do quinto ano de vigência do acordo.
Outra das novidades com particular interesse para Portugal prende-se com o alargamento da proteção das indicações geográficas. O acordo contempla 32 indicações geográficas portuguesas, 16 relativas a produtos agroalimentares e outras 16 a vinhos. Entre as denominações abrangidas estão o Queijo Serra da Estrela, os Ovos Moles de Aveiro, o Azeite de Moura, a Pera Rocha do Oeste, o Vinho do Porto e o Vinho Verde.
O tratado prevê igualmente a flexibilização de cerca de 55% das regras de origem específicas dos produtos, facilitando a integração das empresas europeias nas cadeias de produção mexicanas em setores como o químico, o farmacêutico, o da maquinaria e o dos equipamentos elétricos.
Um dos pontos mais complexos das negociações foi, segundo Guerra, a abertura da contratação pública ao nível dos estados mexicanos, um compromisso inédito nos acordos comerciais celebrados pelo país.
As empresas europeias poderão concorrer a contratos públicos abrangidos pelo tratado em 14 estados mexicanos, incluindo importantes polos económicos como Nuevo León, Jalisco, Querétaro e Guanajuato. A abertura contempla o fornecimento de bens e serviços, a realização de obras e determinados projetos de parceria público-privada.
Apesar das novas condições comerciais, Guerra alertou que a existência de benefícios aduaneiros não garante, por si só, a viabilidade económica das exportações. "Creio que estamos a falar de um momento histórico. No entanto, cabe às empresas aproveitá-lo", afirmou.