A dimensão do mercado mexicano e a sua proximidade aos Estados Unidos representam importantes oportunidades para as empresas portuguesas, mas a entrada no país exige capacidade de adaptação à cultura local, investimento na formação de trabalhadores e conhecimento do enquadramento fiscal e legislativo.

Estas foram algumas das conclusões do painel de encerramento da conferência "Tratado UE-México: Novas Oportunidades de Negócio", promovida esta terça-feira, 24 de novembro, pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, no auditório da Abreu Advogados, em Lisboa. Moderado por Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias, Media Partner da iniciativa, o debate reuniu representantes da Mota-Engil, da Vista Alegre, do Grupo SOCEM, da INTROSYS e da mexicana Vitalis.

A burocracia, a concorrência asiática e as dificuldades de financiamento à internacionalização estão entre os principais obstáculos identificados pelos empresários que participaram do painel.

Presente no México desde 2008, a Mota-Engil iniciou a sua atividade no país através de uma concessão rodoviária, tendo posteriormente diversificado a operação para áreas como a energia, a gestão de resíduos e as infraestruturas ferroviárias.

Para Carlos Martins, representante do grupo, um dos principais fatores de sucesso foi a construção de relações de confiança com os parceiros locais. "No México não basta levar capital, tecnologia, experiência. É necessário levar disponibilidade para aprender", defendeu.

No caso da Vista Alegre, a estratégia passou pela criação de uma filial, em 2019, e pelo estabelecimento de parcerias com personalidades mexicanas das áreas da moda e da gastronomia, bem como com grandes cadeias de retalho.

Carlos Costa, representante da marca portuguesa, destacou a importância de compreender os hábitos de consumo locais, nomeadamente a tradição mexicana de receber convidados em casa e a valorização da decoração da mesa. O responsável alertou igualmente para a necessidade de as empresas estrangeiras disporem de apoio jurídico e contabilístico local, perante as frequentes alterações legislativas.

Empresários defendem ligação aérea direta entre Lisboa e a Cidade do México

Na indústria dos moldes, um dos setores portugueses com maior vocação exportadora, a concorrência chinesa constitui um dos principais desafios. Paulo Pires, diretor de negócios internacionais do Grupo SOCEM, salientou que, apesar do potencial de crescimento da indústria automóvel mexicana, a pressão sobre os preços obriga as empresas portuguesas a diferenciarem-se pela qualidade e pelo acompanhamento técnico dos clientes.

O empresário alertou ainda para as dificuldades das pequenas e médias empresas no acesso aos instrumentos de financiamento à internacionalização, nomeadamente através do Banco Português de Fomento e da SOFID.

A ausência de uma ligação aérea direta entre os dois países foi outra das preocupações partilhadas durante o debate. "Faz falta um voo Lisboa-Cidade do México", afirmou Paulo Pires, numa reivindicação secundada por Nuno Flores, CEO da INTROSYS, empresa portuguesa especializada em automação industrial.

Com presença no México desde 2014, a INTROSYS conta atualmente com 95 trabalhadores no país. Segundo o responsável, 2026 foi o melhor ano da história do grupo em termos de faturação e rentabilidade, impulsionado por projetos na Península Ibérica e no México.

Flores destacou a formação e a retenção de trabalhadores mexicanos como fatores de competitividade, considerando que a transferência de conhecimento permitiu à empresa desenvolver uma operação local autónoma.

Na perspetiva inversa, Abraham Hernández, da Vitalis, destacou o potencial de Portugal enquanto porta de entrada das empresas mexicanas no mercado europeu, defendendo, contudo, que a abertura comercial deverá ser acompanhada por um trabalho conjunto entre autoridades e entidades reguladoras, nomeadamente no setor dos serviços financeiros.

Mais do que aproveitar as vantagens comerciais do novo tratado entre a União Europeia e o México, os empresários defenderam a necessidade de estabelecer relações económicas duradouras, assentes na criação de valor em ambos os países. "Nós estamos aqui para gerar valor em conjunto, não estamos lá para retirar o valor para nós", resumiu Nuno Flores.