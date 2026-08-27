Portugal investe 133 milhões na compra de 75 viaturas táticas para os fuzileiros da Marinha

Portugal vai proceder à aquisição de 75 viaturas táticas para os fuzileiros da Marinha, num investimento total de 133 milhões de euros, financiado pelo Instrumento Europeu SAFE, e através de um acordo de cooperação com Espanha.

O Ministério da Defesa prevê que a entrega ocorra entre o próximo ano e 2029.

O acordo será formalizado esta quinta-feira através de um memorando de entendimento no Forte de São João Batista, no Porto, que definirá os termos da cooperação entre entre os dois países na compra das viaturas VAMTAC.

O acordo será assinado pelo Contra-Almirante António Mateus, subdirector-geral de Armamento de Portugal, e pela Secretária de Estado da Defesa de Espanha, María Amparo Valcarce García, com a presença dos ministros da Defesa de ambos os países, Nuno Melo e Margarita Robles Fernández.

As viaturas, fabricadas pela empresa espanhola Urovesa, contarão com uma incorporação significativa da indústria nacional.

O ministério da Defesa Nacional referiu à Lusa que a escolha deste modelo deve-se não apenas ao cumprimento dos requisitos técnicos e operacionais, mas também à experiência prévia do Exército, que já opera mais de uma centena destas viaturas, permitindo assim otimizar as capacidades existentes.

Este investimento integra um plano mais amplo, em que Portugal prevê gastar 5,8 mil milhões de euros no reequipamento das Forças Armadas, utilizando financiamento aprovado pelo SAFE, que oferece empréstimos europeus a taxas favoráveis, a serem executados até 2030.