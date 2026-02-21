Portugal discute resseguros agrícolas na UE face a prejuízos de 500 milhões

Portugal vai abordar, na segunda-feira, a questão dos resseguros na reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia (UE), relacionada com as consequências do recente comboio de tempestades que atingiu o país, principalmente a região centro. O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, falará sobre “um ponto sobre resseguros”, segundo fonte diplomática, tendo a Comissão Europeia já anunciado conversações com o Banco Europeu de Investimento para criar um mecanismo europeu de resseguro agrícola. “O ministro irá naturalmente aproveitar para falar com a Comissão sobre as possibilidades de fundos que possam ser utilizados” para apoiar os agricultores, juntamente com a ativação da reserva agrícola de crise, já solicitada formalmente. O Governo estima em cerca de 500 milhões de euros os prejuízos na agricultura, a que se somam mais de 275 milhões de euros no setor florestal.A agenda dos trabalhos do Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas dos 27 será dominada pelo debate sobre as recomendações nacionais relativas à Política Agrícola Comum (PAC) que visam orientar os Estados-membros na execução da PAC após 2027..Ana Abrunhosa: “As pessoas confiaram e essa é a minha maior alegria”.Prejuízos da tempestades podem chegar aos seis mil milhões de euros