Os táxis ainda não podem operar como TVDE, as placas identificativas desapareceram da legislação e foram substituídas por um novo selo holográfico inamovível “que ninguém percebeu muito bem como é que vai funcionar” e a plataforma de partilha de dados entre autoridades como o IMT, a AMT e a Segurança Social só deverá estar em funcionamento dentro de dois anos “se tudo correr bem”.

Há medidas que são “impossíveis de fiscalizar”, há “vazios legais” e artigos que nunca “irão ver a luz do dia” o que demonstra, na opinião de Ivo Fernandes, presidente da Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD), “a fraca qualidade de quem fez esta lei” - que entrou em vigor no passado mês de setembro - , e não ouviu as várias partes visadas.

Entretanto, os problemas no setor TVDE adensam-se por via do excesso de veículos e dos baixos rendimentos dos motoristas que continuam a trabalhar horas em excesso para conseguirem levar algum dinheiro para casa.

Aquela que ficou conhecida como a ‘Lei Uber’ - o regime jurídico que regula a atividade deste setor - entrou em vigor em 2018, aguardou oito anos para ser revista, embora estivesse prevista uma atualização ao fim de três anos. A espera não se traduziu “na mudança necessária” e o setor, que “perpetua uma escravidão imposta” continua “num beco sem saída”.

Três meses após a nova lei dos TVDE ter entrado em vigor, o que mudou na atividade?

Seria de esperar que já estivesse tudo a funcionar, mas basicamente não saiu do papel e muito devido a uma falha clamorosa nos períodos transitórios. Há procedimentos que dependem do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que não teve tempo para se adaptar. Nomeadamente, na questão das placas identificativas, os antigos discos amovíveis, que desapareceram da legislação e foram substituídos por um novo selo holográfico inamovível, que ninguém percebeu muito bem como é que irá funcionar. O próprio IMT disse que não estava preparado para isso e que nem sequer sabe o que é um selo holográfico inamovível e, portanto, irá levar tempo a tentar encontrar uma solução técnica. Essas placas caíram num vazio legal. A 21 de outubro, emitiu um comunicado a pedir aos operadores que mantivessem as placas antigas, apesar de não estarem previstas na lei.

Está, portanto, tudo na mesma?

Continua tudo igual. Tirando duas medidas, a que respeita ao aumento da idade dos veículos e a questão da publicidade, que passou a ser permitida, ainda nada entrou em vigor. Aquela que era a principal prioridade e necessidade do setor - o aumento dos rendimentos, quer para as empresas operadoras, quer para os motoristas - não aconteceu. Esta lei foi alterada apenas em benefício das plataformas.

Uma das alterações mais polémicas foi a integração dos táxis na atividade TVDE. Ainda não se concretizou?

Não, a entrada dos táxis na atividade TVDE requer o tal registo no IMT, com um selo holográfico, e como isso ainda não está implementado, os táxis ainda não podem registar-se. Isto só demonstra que quem fez esta legislação não acautelou estes procedimentos.

Há alguma previsão de quando é que esta situação possa estar regularizada?

Reunimos com o Governo na quarta-feira que nos adiantou que se aguarda a publicação da portaria específica sobre o selo holográfico até ao início do próximo ano. Assim que estiver a funcionar os táxis poderão ser registados como TVDE, provavelmente no início de 2027. Depois há a questão referente à plataforma de partilha de dados que irá integrar os vários veículos TVDE e cruzar informações com as Finanças e com a Segurança Social. Pelo que nos informaram isso está bastante atrasado, não se espera que esta plataforma esteja ativa nos próximos dois anos.

A avançar, e na melhor das perspetivas, só em 2028?

Sim, sem dúvida. Esta legislação, alterada pela Assembleia da República, não foi devidamente coordenada com as instituições. O que se esperava era que o Governo tivesse proposto uma alteração legislativa e se tivesse coordenado com a AMT, com o IMT e com as forças de segurança. O Executivo demitiu-se dessa responsabilidade, passou-a para a Assembleia da República e, portanto, estamos ao sabor do vento. Estas instituições estão a correr atrás do prejuízo e é por isso que não há grandes alterações até agora.

Porquê dois anos para a concretização dessa plataforma?

O que nos foi transmitido é que uma plataforma deste género necessita de uma portaria para se identificar quais é que são, efetivamente, os dados e como é que vai funcionar. Depois, precisa de, provavelmente, um concurso público e são processos que levam bastante tempo. Do que sabemos, dificilmente estará ativa em menos de dois anos, se tudo correr bem.

Poucas semanas após a lei ter entrado em vigor, mais de 500 taxistas já se tinham registado na Bolt, segundo avançou a agência Lusa na altura. Tem noção de quantos veículos é que à data de hoje se possam ter registado nas plataformas TVDE?

Apesar de regularmente contactarmos com as plataformas, não temos informações. Estes números serão um segredo comercial destas plataformas que permitiram este pré-registo para terem estes dados referentes aos táxis, apesar de ainda não poderem operar.

Acredita numa elevada adesão dos táxis ao regime TVDE mesmo quando as próprias associações do setor foram contra esta alteração legislativa?

Essa é a questão que deve ser levantada. As associações de TVDE foram contra, as de táxis foram contra, a AMT e o IMT e a Autoridade da Concorrência disseram que não fazia sentido e, mesmo assim, a lei avançou. Como é que se legisla num sentido quando todos os interessados e as próprias autoridades dizem que este não é o caminho certo? Mas, sim, acredito que o regime pode ser apelativo para determinados taxistas em determinados horários.

Há um leque de questões que têm de ser acauteladas e que a lei não prevê, nomeadamente a transição de serviço entre táxi e TVDE.

Sim, há ainda muitas questões que é preciso resolver, nomeadamente como é que o táxi deixa de ser táxi e passa a ser TVDE. Pode trocar a qualquer hora ou não? Há um conjunto de aspetos que não são percetíveis e é isso que nos leva a dizer que em zonas de menor densidade populacional, em municípios que têm três ou quatro táxis, poderão ficar sem nenhum. Porque esses táxis saíram ao início do dia e se calhar depois ficam a trabalhar numa grande cidade e já não voltam para prestar o serviço público necessário. E nada disso foi acautelado nesta lei.

Um táxi que esteja a operar como TVDE não poderá recolher passageiros na via pública, mediante solicitação, nem pode usar as faixas bus, por exemplo. É possível assegurar o cumprimento destas regras?

Foram precisamente essas perguntas que fizemos aos senhores deputados e às autoridades e ninguém nos sabe responder, o que só demonstra a fraca qualidade de quem fez esta lei. Nada disto está acautelado e há situações ainda mais graves. Por exemplo, o combustível que o táxi utiliza tem um determinado benefício fiscal que o TVDE não tem e, portanto, quando o táxi começa a trabalhar como TVDE, como é que se vai diferenciar essa vantagem? No fundo, esse táxi está a usar o combustível com determinados apoios para fazer um serviço TVDE.

É quase impossível de fiscalizar…

Absolutamente, é impossível fiscalizar estas situações. Se o táxi está a passar numa faixa bus, quem é que vai controlar e dizer que não pode circular? Isto não é, obviamente, fiscalizável.

A questão destes apoios é outro dos aspetos pelos quais consideram que este regime representa concorrência desleal?

Os táxis beneficiam de apoios públicos porque prestam um serviço público de transporte, nomeadamente em zonas onde a oferta de transportes coletivos é insuficiente. O TVDE, pelo contrário, é um serviço privado, embora aberto ao público. Por isso, consideramos que não deve existir concorrência entre operadores que beneficiam de apoios públicos e outros que não têm acesso às mesmas condições, não pode haver esta concorrência desleal. Se os táxis recebem esses apoios por prestarem um serviço público, devem operar enquanto táxis e não como TVDE.

A entrada dos táxis no mercado TVDE vem agravar aquele que considera ser o problema estrutural no setor, o excesso de oferta?

O número de veículos TVDE em circulação é praticamente o dobro do necessário, cerca de 40 mil. Por isso, a entrada de mais três ou cinco mil táxis não fará uma diferença significativa face ao excesso de oferta, embora venha agravar ainda mais a situação. As medidas deveriam ter sido tomadas no sentido de restringir a entrada de veículos e limitar a oferta disponível. Esta legislação fez precisamente o contrário, ao permitir o aumento do número de veículos.

Deveria ter sido seguido o exemplo da Madeira que tem vindo a travar as novas licenças desde 2025?

A Madeira é um exemplo do que temos vindo a defender: é necessário limitar o número de veículos. O estudo encomendado pelo Governo Regional veio confirmar que o excesso de oferta provoca uma diminuição constante dos rendimentos dos operadores e motoristas, mais horas de trabalho e mais precariedade. A nova lei permite que as regiões autónomas estabeleçam limites à entrada de veículos, desde que fundamentados em estudos. A Madeira já encomendou esse estudo e o Governo Regional anunciou o prolongamento da suspensão de novas licenças enquanto prepara a aplicação dessas restrições. O que não compreendemos é por que razão o Governo central não segue o mesmo caminho.

A lei abriu também a possibilidade ao registo facultativo de vídeo no interior dos veículos. As plataformas aderiram a este mecanismo?

Tanto quanto sabemos nem a Uber nem a Bolt avançaram com isso. É mais um artigo que vai ficar na legislação, porque não estou a ver as plataformas a promoverem isso, nem é do seu interesse. Até porque os motoristas estão sempre a mudar de plataforma, teriam de andar a trocar as câmaras e isso parece-me bastante complicado. É mais um artigo feito por pessoas que não percebem nada do assunto e que depois não se consegue materializar.

A formação inicial mínima de 50 horas e a obrigatoriedade de dominar a língua portuguesa vão contribuir para melhorar a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros?

Obviamente que somos sempre adeptos de melhor formação, mas essas alterações não foram muito significativas. O resultado, até agora, é que há um grande atraso na emissão das licenças e há um grande atraso na formação de novos motoristas. É o único efeito prático que vemos até agora.

E relativamente à exigência da língua portuguesa, de que forma é que está a ser comprovada?

Também não temos essa informação. Tanto quanto sabemos, é pedida uma certificação que comprove que a pessoa consegue falar português, mas não sabemos muito mais do que isto. O exame final é realizado em português, mas isso já acontecia.

Outro dos objetivos da plataforma de partilha de dados do IMT visa controlar os tempos de atividade dos motoristas, obrigando-as a bloqueá-los quando excedam o limite das 10 horas diárias. É mais um dos pontos que, na melhor das hipóteses, só irá acontecer dentro de dois anos?

Exatamente. É uma medida muito complexa e difícil de provar. Para essa plataforma ser credível no registo de tempos de trabalho, teria de haver uma melhor definição do que é o serviço de TVDE e, depois, teríamos que impor às plataformas um forma de contagem do tempo. Tecnicamente é uma plataforma complexa porque quer-se cruzar, em tempo real, dados que vêm da Uber, da Bolt, do IMT, da AMT, da ACT, da Segurança Social e das Finanças. Acho muito difícil que isto veja a luz do dia, se algum dia vir a luz do dia.

No caso dos táxis esta contabilização do tempo fica ainda mais difícil?

Nem mais, porque não há o registo de quantas horas é que um motorista está a fazer em regime de táxi. O mesmo acontece no caso de um motorista que trabalha em entregas e a seguir vai trabalhar no TVDE. Quem é que soma os tempos? Não houve grande interesse em escutar estas pessoas que passam imensas horas na estrada.

O fim do teto das tarifas dinâmicas entrou imediatamente em vigor. Que impacto teve nos preços e na procura?

A tarifa dinâmica resulta de uma relação entre a oferta e a procura eventualmente só fica dinâmica em situações muito pontuais como à saída de um jogo de futebol ou de um concerto ou em períodos de horas de ponta, por exemplo. Como existe um grande excesso de veículos, em alturas de época baixa, como agora, em novembro, há demasiados veículos e poucos clientes. E, portanto, a tarifa vem por aí abaixo.

Há um decréscimo da procura pelo aumento das tarifas nestes períodos?

Não, a partir do momento em que a viagem fica mais cara, o preço pára de subir quando os clientes deixam de aceitar que os preços sejam tão altos. Contudo, como há uma elevada oferta de veículos, dificilmente as tarifas ficam dinâmicas, o que continua a esmagar estes operadores e estes motoristas.

A comissão cobrada pelas plataformas, que se manteve nos 25% nesta revisão legislativa, também contribui para esse esmagamento?

Não concordo. As plataformas, obviamente, têm os seus custos, e se baixassem essa comissão, a diferença não resultaria num aumento do rendimento para os motoristas, não era esse o caminho. O que seria importante, e isso tentou ser corrigido nesta alteração, foi que a comissão fosse aplicada por viagem, e não por média ou por outro método qualquer. E a verdade é que isso foi alterado na legislação, mas a sua aplicabilidade ainda tarda, porque determinadas plataformas têm uma interpretação muito própria da legislação.

Mas é uma das principais reivindicações dos motoristas, que o peso da comissão encurta os ganhos.

A queixa dos motoristas TVDE é que levam pouco dinheiro para casa e há pessoas que podem não perceber como funciona a dinâmica de distribuição de valor. Pensam que se plataforma está a levar 25%, uma parte disso poderia ser para eles. Se o motorista TVDE levasse o dinheiro justo para casa, ele não se importaria que a plataforma cobrasse 25%. O problema é outro e está identificado: é o excesso de veículos que existem que diluem o trabalho e fazem baixar o preço das viagens.

Em outubro entrou no mercado uma nova plataforma, a Pop, e tem precisamente uma comissão mais baixa, de 15%. Como vê a entrada de uma terceira plataforma?

Já tivemos a oportunidade de reunir com a Pop. Saudamos sempre os projetos empreendedores nesta área. O facto de ter uma comissão mais baixa não significa ganhos maiores para o motorista, como expliquei. É preciso perceber se essa plataforma traz alguma tecnologia ou alguma operação disruptiva e, ao que nos parece, não traz. Desejamos sempre sucesso a quem quer investir, mas não sendo disruptiva, é difícil.

O que significa ser disruptivo num mercado que é operado por dois gigantes?

Estamos perante um duopólio, porque temos duas plataformas em que cada uma domina 50% do mercado. Disruptivo, no meu entender, seria aparecer alguma plataforma que conseguisse operar de uma forma diferente destas. Mas também não sei dizer de que forma, se soubesse, provavelmente estaria eu a abrir uma plataforma.

O aumento da concorrência não poderá ser positivo para, precisamente, mexer com este duopólio que refere?

Já tivemos três e até mais plataformas a operar ao mesmo tempo em Portugal e isso divide ainda mais os motoristas. Custa-me perceber como é que o aumento de concorrência possa ter algum efeito na subida dos rendimentos dos motoristas. Quando uma das plataformas aumenta os seus preços, o cliente escolhe a mais barata. Uma concorrência entre plataformas só serve para continuar a esmagar enquanto houver excesso de veículos.

O PSD e a Iniciativa Liberal defenderam a possibilidade de pequenas empresas e associações de motoristas criarem os seus próprios negócios, reduzindo a dependência da Uber e da Bolt. Essa solução acabou por não avançar e a APTAD também foi contra. Porquê?

Não faz sentido que exista uma relação próxima entre plataformas e operadores porque, se uma plataforma tiver interesses num operador, não vai distribuir as viagens de forma equitativa pelo mercado: vai privilegiar aquele em que tem participação. A lei manteve e reforçou a separação entre plataformas eletrónicas e operadores, que não devem confundir-se. Além disso, a experiência mostra que a existência de múltiplas plataformas não é produtiva, porque acabam por prevalecer as maiores, que já estão estabelecidas no mercado. Não faz sentido que haja pequenos operadores, cada um com a sua plataforma e os passageiros, na realidade, os clientes não vão estar a instalar milhares de plataformas diferentes.

Resumindo, há algum aspeto positivo que tenha resultado desta nova lei?

A primeira resposta é não, a única forma de termos um efeito positivo seria se tivéssemos operadores com mais dinheiro na conta e motoristas com mais dinheiro no bolso. Como isso não existe, não há efeito positivo. O que que há de ligeiramente positivo, mas com efeitos absolutamente residuais, foi a proposta de que a comissão da plataforma fosse cobrada líquida de IVA, mas isto representa um aumento de 1,5% ao ano, é absolutamente residual. O aumento do limite de idade dos veículos também foi positivo, mas estamos a falar de menos de 5% de carros que estavam a chegar à idade limite. Por último, a questão da publicidade, que se passou a permitir com que estes operadores e estes motoristas pudessem ter uma outra fonte de rendimento. No entanto, aquilo a que temos assistido, e até com alguma indignação, é que os principais proponentes de publicidade são as próprias plataformas. Dizem: “podem usar publicidade da minha plataforma por um valor que rondará os 100 a 150 euros por mês, mas para receberem esse valor têm de fazer viagens na minha plataforma”. É usar o próprio pêlo do cão, no fundo, quem está a pagar a publicidade é o motorista.

O que ficou por fazer nesta revisão legislativa?

Não precisamos de ser inovadores na legislação, só precisamos de nos inspirar nas geografias onde estas plataformas já operam e onde há legislação que realmente tornou o setor rentável. São exemplos os Estados Unidos e vários países europeus onde se garantiu que quem está a trabalhar nestas plataformas, mesmo que seja independente, consegue ter um rendimento minimamente sustentável e que seja pelo menos igual ao salário mínimo nacional. Neste momento, nenhum motorista TVDE em Portugal ganha o salário mínimo nacional, não é matematicamente impossível, tendo em conta as horas de trabalho que tem que fazer. Era, como já falámos, seguir o exemplo da Madeira e limitar o número de veículos ajustando-os à procura. Isto resolveria 99% dos problemas do setor.

Defende que para o setor ser sustentável deveria operar com uma taxa de ocupação de 70%. Qual é o valor atualmente?

Neste momento, a taxa de ocupação situa-se entre os 35% a 40%. Temos 40 mil veículos ativos no TVDE e cada veículo consegue fazer, em média, três viagens por hora o que no final de um turno de oito horas significa que cada veículo realiza 24 viagens. Temos uma capacidade instalada de realizar 960 mil viagens por dia. Os números, que as plataformas não mostram, mas que conseguimos estimar, indicam que as plataformas fornecem entre 350 mil a 450 mil viagens por dia, ou seja, menos de metade. Há uma grande capacidade instalada e muito poucas viagens.

Não interessa às próprias plataformas colocar um travão à entrada de novos veículos?

Não interessa porque as plataformas ganham no volume. As plataformas não gastam dinheiro absolutamente nenhum em ter mais um veículo, mas ganham capacidade de poder entregar viagens baratas a mais um cliente. O objetivo das plataformas é que haja o maior número de veículos possível para que os clientes larguem os seus carros, pensem que o TVDE é tão que nem vale a pena ter carro, nem passe. Isto aumenta em muito a massificação do serviço e é nessa massificação que as plataformas têm o seu lucro.

Caberia ao Governo esta regulação?

Claro que sim. Não se percebe como é que face ao excesso enorme de veículos, que a legislação não tenha ido nesse sentido. Ou não houve competência por parte dos deputados, ou há outros interesses que têm de ser investigados.

A nova lei perpetua a “escravidão imposta” deste setor, de que tantas vezes fala?

Sim, a partir do momento em que o artigo 5º diz que quem entrar fica debaixo deste regime e tem de se sujeitar e os motoristas são aliciados por informações falsas. Dizem-lhes que ao entrar no TVDE conseguem ganhar três mil euros por mês, mas depois a pessoa faz o seu investimento e vê que, efetivamente, para faturar este valor tem de trabalhar 50 horas e metade do valor é para pagar custos. O caminho mais fácil é empurrar isto com a barriga e continuar a trabalhar, em vez de trabalhar 50 horas, trabalha 60 horas porque tem contas para pagar. E é por isso que isto é uma escravidão imposta.

E são os imigrantes, na maioria, que acabam por se sujeitar a estas condições.

Sim, é uma consequência deste esmagamento. A partir do momento em que as condições são cada vez mais piores, vão ficando aqueles que mais aceitam ser esmagados. Por norma, as pessoas que nos procuram, que vêm de outros países, acabam por se sujeitar a determinadas condições que quem é português rapidamente percebe e não aceita. Preferíamos que todas as pessoas que trabalham neste setor conseguissem ter um rendimento digno que é o salário mínimo nacional. Como é que nós podemos aceitar, seja ele português ou estrangeiro, que venha para este setor a ganhar abaixo disso? É inaceitável, é a nossa linha vermelha.

Sem ser pela limitação do número de veículos, haveria outra forma de acautelar condições, através um pagamento mínimo definido?

A solução duradoura seria sempre a limitação do número de veículos que estão ao serviço. A curto prazo, uma vez que temos já este excesso absolutamente brutal de veículos, e não se pode escolher quem fica e quem sai, faria sentido que houvesse um valor mínimo, ao minuto e ao quilómetro. Sabendo de antemão que se fosse implementado, o que iria acontecer ao setor é que o número de viagens iria cair, porque os preços iriam subir, e o número de viagens que cada veículo iria fazer neste momento seria mais baixo. Portanto, o setor está num beco sem saída.

O ano foi marcado pelo aumento dos preços dos combustíveis. Que impacto teve no setor?

Não foi só o aumento dos preços dos combustíveis, mas dos custos de manutenção porque tudo subiu. No caso dos combustíveis, há um efeito minimamente mitigador porque a frota de veículos de TVDE foi crescendo em número de veículos elétricos, neste momento está perto dos 60%. Para aqueles os veículos a combustão é um peso absolutamente incomportável.

O preço das viagens também subiu para o passageiro?

Não tenho essa ideia e os números não demonstram isso. Os preços das viagens mantiveram-se ao longo do ano, obviamente com a sazonalidade característica, não há uma relação direta entre o aumento dos custos para o operador e o aumento do preço da viagem. O preço da viagem é definido pela plataforma tendo em conta a tal relação entre oferta e procura, enquanto que os custos são suportados pelo operador. Uma vez que este mercado não é livre, o operador tem de aceitar o preço que é enviado pela plataforma ou não trabalha. A única liberdade é entrar na atividade ou sair dela porque dentro do setor TVDE não há liberdade.

É imperativo que a lei volte a ser discutida e que o Governo assuma responsabilidade?

Gostávamos que o Governo finalmente tomasse este assunto em mãos de uma forma séria, sentasse as pessoas todas à mesma mesa, para podermos chegar a uma solução que funcione bem para os motoristas, operadores e passageiros. Gostava que o setor mudasse de forma suficiente e que os operadores tivessem dinheiro para manter as suas frotas, que os motoristas conseguissem levar dinheiro para casa Há milhares de passageiros muitas vezes não conseguem viagens porque o preço é tão baixo que ninguém as aceita. Isto não é prestar um bom serviço à mobilidade.