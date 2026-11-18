A taxa de inflação da Zona Euro, que mede o agravamento do custo do cabaz médio dos consumidores, subiu para 4% (variação registada em outubro face a igual mês de 2025), naquele que é o valor mais elevado dos últimos três anos, indicou o Eurostat, esta quarta-feira, 18 de novembro. Em Portugal, a inflação foi de 3,9% no mês passado, estando em linha com a média europeia.

Além do agravamento direto do custo de vida, quanto mais alta for a inflação da área do euro, mais o Banco Central Europeu (BCE) será pressionado a subir taxas de juro, fazendo aumentar o custo da dívida. É o que já está a acontecer desde junho, aliás.

É preciso recuar a setembro de 2023 para encontrar uma inflação superior (4,3%), mas nessa altura o contexto era totalmente oposto, mais favorável, pois notava-se já algum alívio nos preços depois do momento mais grave que foi o pico histórico atingido no final de 2022 por causa da guerra da Ucrânia. A agressão da Rússia tinha começado em fevereiro desse ano. Em outubro de 2022, a inflação chegou quase a 11%.

Sem surpresa, mostra agora o Eurostat, a componente da energia é que mais está a contribuir, em outubro, para o agravamento do custo de vida. Assim é desde que os EUA e Israel decidiram atacar o Irão, no final de fevereiro passado.

Segundo o Eurostat, os consumidores da Roménia, Lituânia e Bulgária são os mais pressionados por esta nova crise inflacionista, espoletada pela guerra no Irão e Golfo Pérsico, tendo registado inflações nacionais de 7%, 6,1% e 5,9%, respetivamente.

Segundo o Eurostat, as taxas mais baixas foram registadas na Suécia (0,6%), na Chéquia ou República Checa e na Dinamarca (ambas com 2,1%).

O encarecimento da energia continua a ser a principal causa para o agravamento da inflação geral.

A instituição europeia diz ainda que esta pressão inflacionista está a afetar a esmagadora maioria dos países europeus. "Em comparação com setembro de 2026, a inflação anual diminuiu em nove Estados-Membros, manteve-se estável em dois e aumentou em dezasseis."

O serviço estatístico europeu recorda que a inflação homóloga da área do euro tem vindo a subir bastante desde o início do ano: está "acima dos 3,8% registados em setembro" e, um ano antes, em outubro de 2025, estava em 2,1%.

Em outubro de 2026, os principais contributos para a taxa de inflação da área do euro foram as componentes de energia (+1,89 pontos percentuais), setor dos serviços (+1,55 pontos percentuais; bens industriais não energéticos (0,3 pontos percentuais); alimentos, álcool e tabaco (0,29 pontos percentuais).