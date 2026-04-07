FMI. Perigos ligados a criptoativos e stablecoins crescem e implicam as economias avançadas
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Economia

FMI. Perigos ligados a criptoativos e stablecoins crescem e implicam as economias avançadas

FMI diz que “entidades do sector não bancário têm agora criptoativos ou maior exposição através de títulos sensíveis a estes ativos”, ampliando ameaça de uma nova onda de instabilidade global.
Luís Reis Ribeiro
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