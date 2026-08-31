Excedente do Estado encolhe para 282 milhões de euros até julho

O excedente orçamental do Estado caiu em julho para 281,7 milhões de euros. Trata-se de um decréscimo de 2040,1 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, explicado pelo aumento da despesa em 10,6%, acima da subida da receita, em 7,4%, de acordo com a síntese de execução orçamental relativa ao mês de julho.

"Este resultado encontra-se influenciado pelo efeito dos pagamentos de dívidas vencidas, por parte do Serviço Nacional de Saúde, na sequência dos reforços de capital concedidos para regularização de dívidas, e cujo montante, até ao mês de julho, totalizou 1426,4 milhões de euros (em 2025 o montante de transferências totalizava apenas 166,7 milhões de euros)", lê-se no documento.

"Encontra-se também influenciado, no lado da receita fiscal e contributiva, pelas moratórias e pela isenção de pagamento de TSU para as empresas afetadas pelo comboio de tempestades", acrescenta a Entidade Orçamental do Ministério das Finanças.

Sem os pagamentos ao SNS, o saldo global das contas públicas nos primeiros sete meses do ano seria positivo em 1708,1 milhões de euros, segundo o Ministério das Finanças. Este valor corresponderia a uma redução de 780,4 milhões de euros face ao saldo de 2025, com o aumento da despesa a ficar-se por 8,8%, ainda assim acima do acréscimo de receita, de 7,4%.

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