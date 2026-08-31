Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.Foto: D.R.
Economia

Excedente do Estado encolhe para 282 milhões de euros até julho

Síntese da execução orçamental relativa aos primeiros sete meses do ano revela um decréscimo do superavit das contas públicas em 2040,1 milhões de euros face ao mesmo período de 2025.
Carla Alves Ribeiro
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O excedente orçamental do Estado caiu em julho para 281,7 milhões de euros. Trata-se de um decréscimo de 2040,1 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, explicado pelo aumento da despesa em 10,6%, acima da subida da receita, em 7,4%, de acordo com a síntese de execução orçamental relativa ao mês de julho.

"Este resultado encontra-se influenciado pelo efeito dos pagamentos de dívidas vencidas, por parte do Serviço Nacional de Saúde, na sequência dos reforços de capital concedidos para regularização de dívidas, e cujo montante, até ao mês de julho, totalizou 1426,4 milhões de euros (em 2025 o montante de transferências totalizava apenas 166,7 milhões de euros)", lê-se no documento.

"Encontra-se também influenciado, no lado da receita fiscal e contributiva, pelas moratórias e pela isenção de pagamento de TSU para as empresas afetadas pelo comboio de tempestades", acrescenta a Entidade Orçamental do Ministério das Finanças.

Sem os pagamentos ao SNS, o saldo global das contas públicas nos primeiros sete meses do ano seria positivo em 1708,1 milhões de euros, segundo o Ministério das Finanças. Este valor corresponderia a uma redução de 780,4 milhões de euros face ao saldo de 2025, com o aumento da despesa a ficar-se por 8,8%, ainda assim acima do acréscimo de receita, de 7,4%.

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