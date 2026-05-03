Elon Musk e Sam Altman (dta.), em representação da OpenAI, estão frente a frente em tribunal.
Elon Musk e Sam Altman (dta.), em representação da OpenAI, estão frente a frente em tribunal.Fotomontagem: Reinaldo Rodrigues
Economia

Elon Musk vs. OpenAI: O julgamento que decidirá se a IA pertence à Humanidade ou ao lucro entra em nova fase

Depois de uma primeira semana de confissões dramáticas e avisos apocalípticos — “A IA vai matar-nos a todos”, disse Musk —, o tribunal de Oakland prepara-se para ouvir os arquitetos da OpenAI.
Ricardo Simões Ferreira
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