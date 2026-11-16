Elon Musk e outros líderes de Silicon Valley apoiam petição a pedir regresso de Jensen Huang à Nvidia

Elon Musk e várias figuras de Silicon Valley estão entre os 180 mil signatários de uma carta aberta que pede o regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia, enquanto o gestor se defende das acusações que levaram à sua demissão.

Os subscritores da carta pedem ao conselho de administração da gigante norte-americana de chips para Inteligência Artificial (IA) que promova o regresso de Jensen à direção da multinacional “enquanto uma investigação independente apura os factos”, a menos que sejam apresentadas “provas convincentes de que a sua saída é do interesse da Nvidia”.

“Jensen merece um processo justo, não um tribunal popular”, escrevem os signatários.

O presidente-executivo da empresa demitiu-se na quinta-feira, depois de o caso extraconjugal que manteve com uma mulher chinesa suspeita de espionagem ter levantado preocupações em matéria de segurança nacional.

Além do presidente da SpaceX, a missiva tem entre os signatários Tim Sweeney, que está à frente da editora de videojogos Epic Games, Amjad Masad, CEO da Replit, e Garry Tan, presidente da Y Combinator, a incubadora de empresas mais conceituada de São Francisco.

Já o presidente dos EUA afirmou que não se importaria de ver Huang de volta como CEO. "Acho que ele aprendeu uma grande lição", disse Donald Trump.

Mais de 8.800 signatários são funcionários e mais de 94 mil são acionistas da Nvidia.