Comissão "lamenta" atraso nas "gigafábricas" de IA, mas entende: falta dinheiro nalguns países

A construção das chamadas gigafábricas de Inteligência Artificial (IA) na Europa está a atrasar e só daqui a "um ano", em dezembro de 2027, prevê a Comissão Europeia (CE), é que a primeira grande unidade de supercomputação de desenvolvimento e treino de modelos de IA está pronta a ser lançada.

Num encontro com um pequeno grupo de jornalistas (DN, Eco, Expresso e Tek Notícias), em Lisboa, Henna Virkkunen, vice-presidente da Comissão Europeia para a área Digital, lamentou o atraso, mas disse que compreende que os países e as empresas envolvidos nesta parceria público-privada precisem de se organizar melhor para arranjar o seu próprio financiamento, que deverá ser elevado, sobretudo os governos nacionais envolvidos neste esforço de "muitos milhares de milhões" de euros.

"É muito lamentável" o atraso na apresentação de candidaturas ao projeto que está a ser organizado pela CE, daí o prazo ter sido dilatado até ao final de 2027, sendo verdade que "estamos a falar de muitos milhares de milhões de euros em projetos", "em que vários países e empresas têm de trabalhar em conjunto", daí "os Estados-membros terem vindo pedir este adiamento para organizar o seu próprio financiamento", justificou a antiga governante finlandesa.

Em todo o caso, "agora houve um adiamento porque estamos a planear ter gigafábricas cada vez mais pequenas". Isto faz com que "alguns dos países que querem participar precisem de organizar os seus orçamentos", explicou.

Ademais, "os parlamentos têm de tomar decisões e assim sucessivamente de acordo com o seu plano ano orçamental".

Segundo Virkkunen, os maiores projetos "ainda estão no bom caminho e para estes a convocatória deve terminar no dia 3 de dezembro", mas é claro para a vice-presidente da CE que o caminho é árduo porque "estamos a falar de biliões de euros em investimentos ", mas "acho que este tempo todo também foi muito bem empregue porque tivemos esta iniciativa a solicitar interesse [dos parceiros públicos e privados] há ano e meio".

Assim sendo, a alta responsável ainda considera que "foi uma surpresa muito positiva porque esperávamos ter quatro ou cinco participantes interessados ​​em investir, mas havia 77 projetos vindos de diferentes estados membros e de 60 lugares diferentes" na Europa. "Acho que todo este tempo o que eles têm gasto... têm trabalhado muito para terem consórcios muito, muito bons para construirem estas gigafábricas", acrescentou.

Quanto à unidade de maios escala, o novo prazo aponta para o arranque de projetos no final de 2027. Centrado no chamado "supercomputador Euro HPC", da Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho, iniciativa conjunta que reúne União Europeia, países participantes e parceiros privados para fazer da Europa uma líder mundial em supercomputação, computação quântica e fábricas de IA, a vice-presidente espera que os interessado "consigam aceder às candidaturas muito rapidamente e que possamos iniciar os projetos dentro de um ano".

Nesta rede, "estamos a construir as nossas fábricas de IA, teremos 19 fábricas, algumas delas já instaladas e a funcionar, outras ainda em construção", rematou a responsável da Comissão.