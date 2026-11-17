O preço elevado da energia, designadamente do gás e de alguns produtos refinados, como o gasóleo, as reservas baixas de alguns produtos estratégicos ou a destruição de refinarias no Médio Oriente, combinado com a procura maior nos meses mais frios e chuvosos do hemisfério norte e na Europa, fazem antever um inverno bastante complicado, avisou o comissário europeu da Economia, esta terça-feira, numa conferência de imprensa em Bruxelas sobre as novas previsões económica da Comissão Europeia (CE).

Segundo Valdis Dombrovskis, os preços do gás relevantes para os mercados europeus "aumentaram ainda mais do que os do petróleo". "No final de outubro, as reservas de gás da União Europeia estavam a 75% da capacidade, o nível mais baixo para esta época do ano desde o início dos registos, em 2011", uma situação quase crítica que "agravará as pressões sobre os preços neste inverno", advertiu o antigo governante letão.

No caso do petróleo, o comissário recordou que "oito meses após o início do conflito no Médio Oriente, os fornecimentos energéticos continuam gravemente perturbados", o que mantém "preços do petróleo muito mais elevados desde a primavera".

As novas previsões da CE foram feitas com dados do mercado recolhidos até ao passado dia "29 de outubro". Sobre isto, Dombrovskis constata que, em outubro, "os preços do barril de petróleo Brent [o contrato de referência para a Europa] ultrapassaram o limiar dos 100 dólares e, em alguns momentos, superaram mesmo os máximos registados no final de abril" e que "os preços dos produtos refinados, como o gasóleo, aumentaram ainda mais do que o Brent devido a estrangulamentos na capacidade de refinação".

Olhando para o futuro, "os preços dos contratos de futuros apontam para uma descida gradual dos preços do petróleo, mas mantendo-se acima dos níveis anteriores à guerra", lamenta o alto responsável.

Para mais, "os danos nas infraestruturas energéticas" na sequência do alastramento da guerra nos países em torno do Golfo Pérsico depois do ataque dos EUA e de Israel ao Irão, em fevereiro, "significam que a oferta não recuperará totalmente, mesmo que o Estreito de Ormuz reabra por completo", vaticina o comissário da Economia.

Embora comecem a surgir alívios claros nos preços dos contratos de petróleo e gás que começam a vencer a partir da primavera do ano que vem e em 2028, Dombrovskis avisa que "os preços grossistas da eletricidade também dispararam acima do esperado na primavera, impulsionados pelos preços mais elevados do gás e pelos choques meteorológicos registados no verão passado".

"O que significa tudo isto? Significa preços mais elevados da energia e custos mais elevados para as famílias e para as empresas", respondeu o comissário à sua própria questão.