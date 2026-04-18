Bruxelas quer ensinar cidadãos a pouparem no combustível ao volante

A Comissão Europeia quer ensinar os condutores europeus a conduzirem de forma mais eficiente, de forma a pouparem nos gastos de combustível. O organismo europeu prepara-se para apresentar medidas que visam dar resposta à subida dos preços da energia, em reflexo da guerra no Médio Oriente. Entre elas surge a ideia de mudar hábitos do dia-a-dia dos consumidores, de acordo com um documento preliminar a que o Politico teve acesso.Entre as propostas está a ideia de "trabalhar na consciência e oferecer treinos sobre condução ecológica", de forma a reduzir o consumo energético. Em paralelo, estão na calha planos para dias livres de carros nas cidades, expansão das ciclovias, promoção de entregas em veículos de duas rodas e exigir às empresas que limitem o tráfego aéreo para fins profissionais.Em simultâneo, os Governos deverão ter incentivos para promoverem pelo menos um dia de teletrabalho por semana e reduzir os preços dos bilhetes para transportes públicos ou mesmo torná-los gratuitos. "A Europa não pode dar-se ao luxo de continuar exposta a choque energéticos cada vez mais frequentes", pode ler-se no documento..Bruxelas quer europeus a gastar menos combustível e a viajar menos de avião.Bruxelas anuncia carro elétrico europeu e adia metas para eletrificação