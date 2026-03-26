Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.Foto: Leonardo Negrão
Economia

Brilharete orçamental obtido com descontos recorde para a Previdência e corte a fundo no investimento previsto

INE mostra que governo teve mais 1.250 milhões de euros da Segurança Social face ao estimado em outubro. Investimento subiu bem menos que o previsto e deu uma poupança de 1,4 mil milhões na despesa.
Luís Reis Ribeiro
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