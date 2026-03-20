Christine Lagarde, presidente do BCE.
Christine Lagarde, presidente do BCE. Foto: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA
Economia

BCE queria aguentar juros em 2% até junho, mas mercados veem subida para 2,25% em abril e 2,5% no verão

Com dados estabilizados até 11 de março, o BCE decidiu manter a taxa de juro principal da Zona Euro em 2%. Mas será sol de pouca dura. Lagarde alerta para "propagação" das pressões inflacionistas.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

As taxas de juro da Zona Euro definidas pelo Banco Central Europeu (BCE) devem começar a subir dentro em breve, dizem vários economistas numa primeira digestão das palavras da presidente do BCE, esta quinta-feira, 19 de março, em Frankfurt, Alemanha.

O cenário, agravado pelo choque petrolífero em curso (nesta quinta, o preço do barril de Brent chegou a furar a fasquia dos 119 dólares), aponta para uma primeira subida da taxa principal do BCE dos atuais 2% para 2,25% entre abril e junho, depois para 2,5% até setembro e, com elevada probabilidade, para 2,75% em dezembro deste ano.

Segundo alguns analistas, a autoridade monetária que define o custo dos empréstimos e da dívida e a remuneração das poupanças, até mostrou que gostaria de esperar talvez pela reunião de junho para começar a subir taxas de juro (atualmente, a taxa principal, de depósito, está em 2%), mas o "choque severo" dos preços da energia (palavras de Lagarde) deve precipitar a primeira subida de juros por parte do BCE já no final de abril (a próxima reunião é no dia 30 do mês que vem).

E cresce o número de observadores do mercado que já falam no plural, consideram que, ao dia de hoje, a hipótese de pelo menos duas subidas este ano já é uma realidade assumida.

"Após a reunião [de política monetária, de taxas de juro, do BCE], os mercados financeiros consolidaram a mudança nas expectativas das últimas semanas e descontam agora dois aumentos de juros em 2026 (o primeiro entre abril e junho, o segundo entre julho e setembro)", dizem os economistas do grupo BPI.

Em cima disto, já se aventa "um terceiro aumento, com a taxa de depósito do BCE a chegar aos 2,75% em dezembro, com 75% de probabilidade", revela o departamento de estudos do grupo BPI (BPI Research).

Até ao final deste ano, o BCE tem mais seis reuniões de política monetária agendadas, mostra o calendário oficial.

Segundo o gabinete de análise económica do BPI, "o BCE manteve as taxas de juro inalteradas (taxa de depósito em 2%), mas expressou preocupação com os potenciais impactos do conflito no Médio Oriente, um aumento esperado da inflação e uma revisão em baixa da previsão de crescimento económico".

"Lagarde descreveu um cenário em transformação, diante de um choque significativo e severo, que “se está a desenrolar, e cuja resposta dependerá da intensidade e duração das tensões e da disseminação dos seus efeitos económicos", acrescentam os economistas do BPI.

Lagarde usou mesmo o termo "propagação" das pressões inflacionistas, como se fosse um incêndio descontrolado.

Frederik Ducrozet, economista-chefe de uma grande gestora de ativos, a Pictet Wealth Management, sediada na Suíça, segue o BCE há décadas. Segundo ele, "há fontes do BCE a sugerir que podem aumentar as taxas em abril", mas na sua opinião, "penso que junho é mais provável".

"O BCE tem uma reunião a 30 de abril", mas Lagarde, na conferência de imprensa, falou em momentos importantes pelos quais quer esperar porque devem dar informação vital ao banco central nestes tempos altamente voláteis.

Ducrozet lembra que há o "Inquérito às Expectativas do Consumidor, a 27 de março, o que é muito cedo para o BCE, depois o Inquérito aos Economistas Profissionais, a 4 de maio, que fornecerá os primeiros indícios [se a inflação já está a ser inoculada na economia de forma mais permanente] e depois o Inquérito Telefónico às Empresas, em meados de junho".

A reunião de junho do BCE acontece, justamente, no dia 11 desse mês.

Michael Field, analista-chefe para os mercados europeus da agência de ratings Morningstar DBRS, recorda que "a definição das taxas de juro tinha-se tornado uma coisa relativamente aborrecida até há algumas semanas, mas agora, com o preço do barril de petróleo a disparar para os 115 dólares, tudo mudou".

“Os mercados bolsistas previam inicialmente taxas de juro estáveis ​​em 2026, ou até mesmo a possibilidade de cortes nas taxas em algum momento, mas neste momento, estão a reajustar preços ao novo cenário, dada a possibilidade de vários aumentos das taxas de juro caso os efeitos do conflito se reflitam nos indicadores da inflação. Como as coisas mudam rapidamente”, observou o mesmo economista.

Carsten Brzeski, economista-chefe para a economia global no grupo financeiro holandês ING, não se atravessa com datas, mas concede que "os comentários da presidente Christine Lagarde, na conferência de imprensa, deram à reunião um tom mais agressivo. Mesmo que não esteja iminente um aumento das taxas de juro, a mudança de tom e de linguagem reconhece uma maior incerteza e visa demonstrar a disponibilidade do BCE para agir, se necessário".

"O facto de a sua conhecida expressão monitorizar atentamente ou de perto ter voltado a ser utilizada é um sinal claro de que o BCE aumentou o seu estado de alerta", na verdade, "sempre foi um sinal de elevado estado de alerta; foi utilizado durante as breves tensões bancárias em março de 2023 e anteriormente, em 2022".

Lagarde fala em "choque severo"

As novas projeções do Banco Central Europeu "incorporam, excecionalmente, informação até 11 de março, uma data posterior ao que é habitual", e bastaram apenas estes 11 a 12 dias da guerra no Golfo Pérsico para ter de refazer as contas para todo o ano de 2026 e subir violentamente a previsão para a inflação anual, de 1,9% (projeções de dezembro) para 2,6% agora, explicou Lagarde, a seguir à reunião das taxas de juro.

Estamos perante "um choque severo", concordou, e assim, foi avisando que o BCE não pode ficar de braços cruzados, que vai ver quanto tempo dura este choque petrolífero e energético e como é que ele se vai "propagar".

Se esta crise que envolve o Irão se arrastar no tempo, a inflação subir e começar a destilar os chamados "efeitos de segunda ordem", colando-se com mais força aos preços, então, o BCE terá de atuar e voltar a subir taxas de juro, claro.

Governos podem apoiar, mas tem de ser temporário

Quanto às respostas imediatas, as dos governos, a presidente do BCE diz que sim, lá terá de ser, mas que as medidas fiscais só podem ser temporárias e retiradas logo que possível. É o caso do apoio fiscal em sede de ISP que existe em Portugal, por exemplo.

Segundo Lagarde, o BCE sublinha que temos neste momento "uma necessidade urgente de reforçar as economias da Zona Euro, mas mantendo, ao mesmo tempo, finanças públicas sólidas".

Por isso, continuou a economista francesa, "quaisquer respostas fiscais ao choque dos preços da energia devem ser temporárias, direcionadas e adaptadas".

Além do mais, "a atual crise energética reforça a necessidade imperativa de reduzir ainda mais a dependência dos combustíveis fósseis", insistiu Lagarde.

Como referido, para já, as taxas de juro da Zona Euro ficam na mesma (a taxa principal, de depósitos em 2%), mas na próxima reunião, a autoridade sediada em Frankfurt, deve, muito provavelmente, aumentar o custo dos empréstimos.

"O aumento dos preços da energia provocado pela guerra elevará a inflação acima dos 2% no curto prazo".

Se isto "persistir", significa que "o aumento dos preços da energia pode levar a um aumento mais amplo da inflação através de efeitos indiretos e de segunda ordem, uma situação que exige uma monitorização rigorosa", constatou Lagarde.

E é aí que o BCE será obrigado a atuar com uma política mais dura e restritiva, com aumentos de taxas de juro e/ou menos concessão de liquidez a custos baixos (via outros instrumentos, como as compras de dívida).

Para mais, "as expectativas de inflação nos mercados financeiros aumentaram significativamente em horizontes de curto prazo", avisou a presidente do BCE.

Christine Lagarde, presidente do BCE.
Lagarde. Taxas de juro terão de subir se isto se arrastar, mas apoios dos governos devem ser "temporários"
Guerra no Médio Oriente
Irão
taxas de juro
Inflação
BCE
Banco Central Europeu
Petróleo
Christine Lagarde
Operação Fúria Épica
choque petrolífero
crise petrolífera

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt