Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE)
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE)Foto: FILIP SINGER / EPA
Economia

BCE mantém taxas de juro, mas sinaliza que está muito pressionado a subi-las em junho

Banco Central Europeu mantém taxa principal em 2%, mas alerta que a inflação cada vez mais alta representa um risco grave e "intensificou‑se". Código para: terão de subir juros, talvez já em junho.
Luís Reis Ribeiro
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As taxas de juro principais da Zona Euro, definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), ficaram inalteradas, anunciou a autoridade monetária sediada em Frankfurt, Alemanha, esta quinta-feira.

A taxa diretora de referência (taxa de depósito) ficou assim em 2%, nível em que está há quase um ano (desde junho de 2025), mas a pausa deve terminar no próximo mês, pois o BCE aponta explicitamente para a subida dos preços cada vez "mais intensa", algo que não pretende tolerar muito mais.

Em junho, deve subir a referida taxa de juro diretora de 2% para 2,25%, diz a maioria dos analistas.

(em atualização)

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