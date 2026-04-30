BCE mantém taxas de juro, mas sinaliza que está muito pressionado a subi-las em junho

As taxas de juro principais da Zona Euro, definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), ficaram inalteradas, anunciou a autoridade monetária sediada em Frankfurt, Alemanha, esta quinta-feira.A taxa diretora de referência (taxa de depósito) ficou assim em 2%, nível em que está há quase um ano (desde junho de 2025), mas a pausa deve terminar no próximo mês, pois o BCE aponta explicitamente para a subida dos preços cada vez "mais intensa", algo que não pretende tolerar muito mais.Em junho, deve subir a referida taxa de juro diretora de 2% para 2,25%, diz a maioria dos analistas.(em atualização)