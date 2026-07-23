BCE mantém taxas de juro, mas adverte que deve vir aí mais inflação

A taxa de juro principal da Zona Euro, a chamada taxa de depósito, ficou inalterada nos 2,25%, depois de uma primeira subida em junho que pôs fim ao ciclo de descidas que durou quase três anos (desde setembro de 2023 que estava a cair), anunciou o Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira.Em todo o caso, a instituição sediada em Frankfurt está bastante mais alarmada com a recente subida dos preços, com o reacendimento da guerra do Irão e no Golfo Pérsico e com o contágio à Zona Euro através da inflação mais elevada e de novos travões ao investimento e ao consumo.De acordo com o BCE, o Conselho dos governadores reunido na Alemanha "decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas". Ou seja, "as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecerão inalteradas em, respetivamente, 2,25%, 2,40% e 2,65%".São estas as taxas de juros aplicadas aos bancos comerciais, que depois refletem estes custos nos clientes por via dos créditos concedidos (ou remuneração, se forem depósitos).O BCE nota que "embora muito voláteis, as perspetivas quanto aos preços dos produtos energéticos situam‑se atualmente próximo das projeções de referência subjacentes às projeções de junho elaboradas por especialistas do Eurosistema e bastante acima dos níveis registados antes do conflito no Médio Oriente".Segundo a autoridade presidida por Christine Lagarde, o efeito do choque energético que começou no final de fevereiro com o ataque dos EUA e de Israel ao Irão ainda não chegou totalmente aos europeus. Pior: em cima disto, o choque ganhou nova força na semana passada depois do pseudo acordo de cessar-fogo na guerra do Irão se ter desmoronado."A incerteza continua a ser elevada e o impacto inflacionista total do choque energético ainda não se fez sentir" pelo que o conselho do BCE avisa que está "a acompanhar de perto a intensidade e a duração do choque, assim como os seus efeitos indiretos e de segunda ordem".O BCE está "empenhado em definir a política monetária de modo a assegurar que a inflação estabiliza no objetivo de 2% a médio prazo".