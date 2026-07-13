Simon Harris, ministro das Finanças da Irlanda, e Christine Lagarde, presidente do BCE. Bruxelas, 9 de julho de 2026.
Simon Harris, ministro das Finanças da Irlanda, e Christine Lagarde, presidente do BCE. Bruxelas, 9 de julho de 2026.EPA / OLIVIER MATTHYS
Economia

Cessar-fogo com o Irão acabou e já pressiona BCE a duplicar subida de juros

Clima tinha desanuviado e banco central de Lagarde começou a dar sinais de que podia dispensar grandes apertos nas taxas. Já não é assim. Taxa de juro pode subir até 2,75% em vez de 2,5%, este ano.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Irão
taxas de juro
Inflação
BCE
Banco Central Europeu
Christine Lagarde
edição impressa
choque petrolífero
Diário de Notícias
www.dn.pt