Lagarde está satisfeita com subida de juros, mas avisa que acordo EUA-Irão "não está garantido"

Os choques económicos e de preços que têm fustigado as maiores economias do mundo nos últimos anos, entre elas a Zona Euro, são diferentes face ao passado porque são mais irregulares, recentemente o efeito negativo de um choque comercial (tarifas) foi compensado por uma corrida à defesa e ao armamento (efeito positivo na procura), o choque petrolífero tem tido momentos de muita "intensidade" e o seu contrário, a Europa está a conseguir absorver esses choque melhor do que no passado, considerou a presidente do Banco Central Europeu (BCE), na abertura do Fórum BCE, que decorre em Sintra, Portugal, entre esta segunda-feira e quarta.Com isto tudo, Christine Lagarde mostrou-se satisfeita com a decisão do BCE a 11 de junho passado, que subiu a taxa de juro principal de 2% (valor mais baixo desde finais de 2022) para 2,25%.Como é hábito, Lagarde não se comprometeu com mais subidas de juros, mas foi avisando que está tudo em aberto, há muita incerteza no ar e mais aprendizagem em terra (e mais capacidade de digerir o imprevisto) face ao acontecimentos imprevisíveis que têm acontecido. Um dos grandes exemplos disto é o choque petrolífero que eclodiu no final de fevereiro passado: o petróleo já furou a barreira dos 120 dólares, já caiu para a casa dos 70 dólares, sem ninguém conseguir prever absolutamente nada na rota deste mercado.Para Lagarde, tudo continua em aberto para o BCE. Por exemplo, no que respeita à solução para acabar com o choque petrolífero, que é abrir de vez o Estreito de Ormuz como este estava antes dos EUA atacarem o Irão em fevereiro, nada está garantido, diz a líder da autoridade monetária.O mesmo se poderá dizer das taxas de juro do BCE, que dependem da "durabilidade" de um acordo entre o governo norte-americano de Donald Trump e o governo de Teerão. "A durabilidade deste acordo não esteja assegurada", comentou Lagarde.O mesmo que dizer que se corre mal, é mais uma acha na fogueira da inflação e o BCE, claro, terá de agir e subir mais os juros.A maioria dos analistas internacionais considera que é razoável admitir um cenário de mais duas ou três subidas de taxas até final deste ano. Se forem duas, a taxa principal definida em Frankfurt (taxa de depósito) aumentará, passando dos atuais 2,25% para 2,75% no final deste ano.(em atualização)