Clara Raposo (vice-governadora) e Álvaro Santos Pereira (governador), do Banco de Portugal. Lisboa, 27 de maio de 2026
Clara Raposo (vice-governadora) e Álvaro Santos Pereira (governador), do Banco de Portugal. Lisboa, 27 de maio de 2026Foto: Leonardo Negrão
Economia

Alta pressão nos preços. Estrangeiros têm capacidade de pagar mais 43% por uma casa que os portugueses

BdP. Poder financeiro dos estrangeiros é muito superior à dos nacionais e contribui para “sobrevalorização” e “agravamento de problemas de acessibilidade” da habitação no país.
Luís Reis Ribeiro
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