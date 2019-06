Vara diz que operação de Vale do Lobo não teve "objeções" e rejeita "assalto ao BCP"

Armando Vara, que está preso em Évora, disse aos deputados que não teve condições para se preparar para a audição desta sexta-feira na II Comissão Parlamentar de Inquérito. O antigo administrador da CGD, que é também arguido na Operação Marquês, disse que não falaria do empreendimento de Vale do Lobo, apesar de ter realçado que essa operação foi aprovada "sem objeções".

O antigo ministro, que cumpre cinco anos de prisão devido ao processo Face Oculta, disse aos deputados que não "tem ligação com o exterior" e que se encontra numa situação de infoexclusão. Armando Vara voltou a responder que quem o escolheu para a administração do banco público foi Teixeira dos Santos, ministro das Finanças do governo de José Sócrates.

Armando Vara disse ainda que "os anos comprovaram que tinham competências para exercer esses cargos". E disse que nos dois anos e meio em que esteve na CGD com Carlos Santos Ferreira o banco teve lucros avultados, argumento que já tinha sido utilizado pelo antigo presidente do banco público.

Em relação às acusações de participou num "assalto ao BCP", Vara garantiu que nunca houve interferência da administração do banco público no BCP. Armando Vara foi com Carlos Santos Ferreira diretamente da Caixa Geral de Depósitos para a liderança do maior banco privado português no início de 2008. O antigo governante garante que foi convidado por Santos Ferreira para ir para o BCP apenas no final de 2007.

O antigo responsável da CGD explicou que uma das primeiras decisões tomadas pela administração de que fez parte foi reduzir a exposição do banco público ao BCP. "Mas não se sai de uma carteira de 8% a 9% de um dia para o outro. Disse a Paulo Teixeira Pinto [antigo presidente do BCP] que não havia nenhuma vantagem para a CGD". Mas, realça. O BCP queria que o banco público mantivesse alguma interpretação para proteger o BCP de ofertas públicas de aquisição.

Vara afirmou que se soubesse que os créditos para compra de ações do BCP não fossem honrados, não teriam sido concedidos. E explica os prejuízos que a CGD sofreu com a crise financeira. "Como é que poderia ter existido uma crise no mundo inteiro e não em Portugal? E se chegou a Portugal como é que afetou só a CGD?", questionou.

