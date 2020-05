DEBATE EM DIRETO. Covid-19 muda política económica na China

Pela primeira vez na história o governo da República Popular da China não apresentou à Assembleia Nacional Popular uma proposta de crescimento económico para o país. A incerteza económica e política mundial provocada pela ​​​​​​​Covid-19 coloca o país perante incertezas que tornam as decisões do maior órgão legislativo do país cruciais para a China e para o mundo.

Este é o pano de fundo de um debate com transmissão em direto moderado pelo jornalista Pedro Tadeu (Portugal) e com a participação dos jornalistas José Carlos Matias (diretor da Macau Business) e Leonídio Paulo Ferreira (diretor interino do Diário de Notícias).

O debate, que pode ser visto aqui e no plataformamedia.com, começará às 18h de Lisboa (14h do Brasil, 1h da manhã de quarta-feira em Macau).