Ziqin Shao reforça futebol feminino do Benfica: avançada chinesa é aposta até 2029

A avançada internacional chinesa Ziqin Shao reforçou a equipa feminina de futebol do Benfica para 2026/27, tendo assinado contrato com as pentacampeãs nacionais até 2029, informou o clube da Luz.

Shao, de 23 anos, terminou em dezembro de 2025 o vínculo com o clube Jiangsu Yinhao Football Club, vice-campeão da última edição da Liga chinesa, em que foi uma das três finalistas nomeadas para o prémio de Futebolista do Ano 2025 na China.

O novo reforço das ‘águias’, com 1,80 metros, vai integrar desde já os trabalhos com a equipa, embora só possa ser utilizada oficialmente a partir da próxima época.

O Benfica, após a vitória no domingo frente ao Torreense (2-0), pode sagrar-se hexacampeão já na próxima ronda, caso vença em casa do Sporting de Braga, na 16.ª e antepenúltima jornada, em partida agendada para 25 de abril.

