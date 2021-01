Zidane está infetado e não pode orientar o Real Madrid

O treinador francês Zinedine Zidane teve um teste positivo ao novo coronavírus, informou esta sexta-feira o Real Madrid na sua página oficial, dois dias depois de a equipa ser afastada da Taça do Rei.

"O Real Madrid comunica que o nosso treinador Zinedine Zidane teve resultado positivo à covid-19", indica o clube espanhol, num curto comunicado.

Zidane, de 48 anos, falha para já os próximos jogos dos merengues, a visita no sábado ao Alavés e a receção em 30 de janeiro ao Levante, ambos da Liga espanhola, competição em que é segundo, atrás do Atlético Madrid.

A imprensa tem avançado nos últimos dias que o lugar de Zidane à frente da equipa do Real Madrid está em risco, sobretudo depois da derrota e consequente eliminação nas meias-finais da Supertaça, com o Athletic Bilbau e depois de, na última quarta-feira, ter caído na Taça do Rei frente ao modesto Alcoyano, da segunda B, o terceiro escalão do futebol espanhol.