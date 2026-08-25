Yan Diomande rendido a Mourinho: "Ser treinado pelo melhor do mundo é incrível"

Yan Diomande foi oficialmente apresentado esta terça-feira, 25 de agosto, como jogador do Real Madrid e aproveitou a cerimónia para deixar rasgados elogios a José Mourinho. O internacional pela Costa do Marfim, de 19 anos, mostrou-se particularmente entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com o treinador português e de integrar um plantel recheado de algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

"Ser treinado pelo melhor treinador do mundo e partilhar o balneário com os melhores jogadores do mundo é incrível", afirmou Diomande durante a apresentação, deixando clara a admiração por Mourinho.

O extremo, contratado ao RB Leipzig, assinou um contrato válido por sete temporadas, até 30 de junho de 2033. Na cerimónia realizada na Ciudad Real Madrid, em Valdebebas, Diomande esteve acompanhado pelo presidente Florentino Pérez e pelo presidente honorário do clube, José Martínez Pirri. O jogador recebeu ainda os tradicionais presentes destinados aos reforços do clube, entre os quais uma réplica do estádio Santiago Bernabéu, um relógio e a camisola com o número 25.

A chegada ao Real Madrid representa para Diomande a concretização de um sonho que o acompanhava desde criança. "Estou orgulhoso de estar aqui porque é o maior clube do mundo. Toda a gente sonha jogar no Real Madrid", declarou o costa-marfinense, que prometeu dar tudo para justificar a confiança depositada pelo clube espanhol.

A relação com Mourinho já tinha ficado em evidência nos primeiros dias de Diomande em Madrid. O jovem extremo revelou anteriormente a importância das conversas mantidas com o técnico português e chegou a utilizar uma expressão particularmente forte para explicar a confiança que deposita no treinador, garantindo estar "preparado para morrer por Mourinho".

Mourinho respondeu então ao entusiasmo do jogador, procurando alargar essa disponibilidade individual ao coletivo. O treinador português deixou claro que pretende que essa entrega seja colocada ao serviço da equipa e do Real Madrid, numa altura em que inicia uma nova etapa no clube espanhol.

Na apresentação, Diomande voltou a demonstrar ambição quando confrontado com a dimensão do palmarés do Real Madrid. O costa-marfinense admitiu que observar os muitos troféus conquistados pelo clube aumenta a vontade de acrescentar novos títulos à coleção e apontou desde já aos dois maiores objetivos da temporada.

"Ver todos estes troféus emociona e dá vontade de conquistar mais um", afirmou, antes de assumir o desejo de lutar pela Liga espanhola e pela Liga dos Campeões logo na primeira temporada em Madrid.

O extremo já teve, entretanto, oportunidade de fazer a estreia oficial pelo Real Madrid, participando na vitória por 2-1 no terreno do Espanyol, no arranque da equipa de José Mourinho no campeonato espanhol.

Diomande chega a Madrid depois de uma ascensão meteórica no futebol europeu. Depois de passar pelo Leganés, destacou-se no RB Leipzig e rapidamente despertou o interesse dos principais clubes europeus. O Real Madrid acabou por ganhar a corrida pelo internacional costa-marfinense.

Os valores da transferência não foram oficialmente divulgados pelo Real Madrid, mas a imprensa internacional aponta para 125 milhões de euros fixos, aos quais poderão juntar-se cerca de 15 milhões mediante o cumprimento de objetivos, colocando a operação entre as maiores da história do clube.

Aos 19 anos, Diomande inicia assim o maior desafio da ainda curta carreira, assumindo sem reservas a dimensão das expectativas.