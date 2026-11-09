Vozinha segura título do Colo-Colo com defesa decisiva nos descontos

Vozinha foi decisivo na conquista do campeonato chileno pelo Colo-Colo. Aos 40 anos, o guarda-redes cabo-verdiano segurou a vitória por 2-1 sobre o Ñublense, fora de casa, com uma defesa aos 90+7, quando a equipa adversária procurava o empate. O triunfo confirmou o título a três jornadas do fim e deu ao clube de Santiago o 35.º campeonato nacional da sua história.

O jogo, disputado no domingo, começou com vantagem para o Colo-Colo, graças a um remate de Arturo Vidal, aos 14 minutos. Lucas Molina empatou aos 29, mas Marcos Bolados marcou já nos descontos da segunda parte e deixou a equipa visitante perto do título. Coube depois a Vozinha impedir que o Ñublense voltasse a marcar: a intervenção do cabo-verdiano, aos 90+7, preservou o resultado e confirmou a festa dos visitantes.

O Colo-Colo chegou aos 61 pontos e ficou com dez de vantagem sobre o Universidad de Chile, segundo classificado, quando restavam apenas três jornadas. A margem tornou matematicamente inalcançável o rival e permitiu à equipa celebrar o título ainda antes do fim do campeonato. Para Vozinha, foi a primeira conquista ao serviço do clube chileno, que o contratou em agosto, depois de deixar o Desportivo de Chaves.

A intervenção decisiva surgiu num ano de grande visibilidade internacional para o guarda-redes. Vozinha foi uma das figuras de Cabo Verde no Mundial de 2026, a primeira participação do país na competição, e terminou em sexto lugar na votação do Troféu Yashin, que distingue o melhor guarda-redes do ano. Agora, acrescenta ao percurso o título chileno, conquistado como titular no jogo que confirmou a vitória do Colo-Colo.

No final, Vozinha dedicou a conquista à família e a Cabo Verde. “É o culminar de tudo aquilo que tenho feito na minha carreira”, afirmou. Questionado sobre a possibilidade de continuar no Colo-Colo e jogar a próxima Taça Libertadores, preferiu adiar a resposta: “Hoje é dia de comemorar. Depois falaremos do futuro.” O contrato termina no final do ano, pelo que a presença do guarda-redes na campanha continental ainda não está garantida.