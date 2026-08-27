Vozinha estreia-se pelo Colo-Colo com vitória e baliza inviolada

Vozinha teve uma estreia tranquila e vitoriosa ao serviço do Colo-Colo. O guarda-redes internacional cabo-verdiano foi titular no triunfo por 3-0 diante do Unión Española, na quarta-feira, em encontro da última jornada do Grupo E da Taça do Chile, e terminou o primeiro jogo pelo histórico clube de Santiago sem sofrer golos.

Perante cerca de 20 mil espectadores no Estádio Nacional, o Colo-Colo assumiu o controlo da partida e inaugurou o marcador aos 22 minutos. Marcos Bolados, de regresso à competição depois de uma ausência prolongada devido a lesão, avançou pelo corredor e serviu Maximiliano Romero, que concluiu junto à baliza.

A equipa orientada por Fernando Ortiz ampliou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, através do próprio Bolados. O resultado ficou fechado na segunda parte, com o jovem Felipe Raipán a marcar pouco depois de ter sido lançado no encontro. Com apenas 16 anos, o avançado aproveitou um remate desviado de Erick Wiemberg para fazer o terceiro golo dos "albos".

Vozinha viveu uma noite globalmente segura, num jogo disputado sob chuva e baixas temperaturas. Depois de algum nervosismo nos minutos iniciais, o antigo guarda-redes do Desportivo de Chaves mostrou-se eficaz sempre que foi chamado a intervir. A defesa mais exigente surgiu perto do final, quando saiu da baliza para travar uma tentativa à queima-roupa de Patricio Rubio e preservar o resultado.

"Estou muito feliz com o meu primeiro jogo. Foi uma sensação ótima depois de tanto tempo sem jogar", afirmou Vozinha no final da partida, em declarações à transmissão oficial. O internacional cabo-verdiano considerou normal ter esperado pela oportunidade e explicou que precisou de algum tempo para recuperar a condição física após o Campeonato do Mundo.

"Faz parte do futebol. Depois do Mundial, precisava de duas ou três semanas e de algum tempo para me preparar", acrescentou o guarda-redes, que tinha permanecido no banco nos três primeiros encontros desde que se juntou ao novo clube.