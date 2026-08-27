Vozinha estreia-se pelo Colo-Colo com vitória e baliza inviolada
Vozinha teve uma estreia tranquila e vitoriosa ao serviço do Colo-Colo. O guarda-redes internacional cabo-verdiano foi titular no triunfo por 3-0 diante do Unión Española, na quarta-feira, em encontro da última jornada do Grupo E da Taça do Chile, e terminou o primeiro jogo pelo histórico clube de Santiago sem sofrer golos.
Perante cerca de 20 mil espectadores no Estádio Nacional, o Colo-Colo assumiu o controlo da partida e inaugurou o marcador aos 22 minutos. Marcos Bolados, de regresso à competição depois de uma ausência prolongada devido a lesão, avançou pelo corredor e serviu Maximiliano Romero, que concluiu junto à baliza.
A equipa orientada por Fernando Ortiz ampliou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, através do próprio Bolados. O resultado ficou fechado na segunda parte, com o jovem Felipe Raipán a marcar pouco depois de ter sido lançado no encontro. Com apenas 16 anos, o avançado aproveitou um remate desviado de Erick Wiemberg para fazer o terceiro golo dos "albos".
Vozinha viveu uma noite globalmente segura, num jogo disputado sob chuva e baixas temperaturas. Depois de algum nervosismo nos minutos iniciais, o antigo guarda-redes do Desportivo de Chaves mostrou-se eficaz sempre que foi chamado a intervir. A defesa mais exigente surgiu perto do final, quando saiu da baliza para travar uma tentativa à queima-roupa de Patricio Rubio e preservar o resultado.
"Estou muito feliz com o meu primeiro jogo. Foi uma sensação ótima depois de tanto tempo sem jogar", afirmou Vozinha no final da partida, em declarações à transmissão oficial. O internacional cabo-verdiano considerou normal ter esperado pela oportunidade e explicou que precisou de algum tempo para recuperar a condição física após o Campeonato do Mundo.
"Faz parte do futebol. Depois do Mundial, precisava de duas ou três semanas e de algum tempo para me preparar", acrescentou o guarda-redes, que tinha permanecido no banco nos três primeiros encontros desde que se juntou ao novo clube.
Josimar José Évora Dias, conhecido no futebol por Vozinha, assinou pelo Colo-Colo no dia 3 de agosto, depois de terminar a ligação ao Desportivo de Chaves. O contrato é válido por seis meses e inclui uma opção que poderá prolongar a permanência no Chile por mais uma temporada.
Aos 40 anos, o guarda-redes chegou a Santiago envolvido por grande entusiasmo, depois das exibições realizadas ao serviço de Cabo Verde no Mundial de 2026. A prestação na histórica estreia dos cabo-verdianos na competição deu-lhe projeção internacional e valeu-lhe a presença no onze ideal da prova escolhido através da votação dos adeptos.
Apesar da notoriedade alcançada, o treinador Fernando Ortiz já tinha advertido que Vozinha teria de conquistar o lugar através do rendimento. A lesão do habitual titular Fernando De Paul abriu espaço na baliza, embora o jovem Gabriel Maureira, de 19 anos, também tenha deixado indicações positivas nos últimos encontros.
A vitória permitiu ao Colo-Colo terminar na liderança do Grupo E da Taça do Chile e marcar encontro com o Audax Italiano nos oitavos de final. Vozinha cumpriu, assim, o primeiro objetivo com a camisola do clube chileno: vencer e não sofrer golos.