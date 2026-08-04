O campeonato chileno já vai a meio.
O campeonato chileno já vai a meio.Foto: Facebook Colo-Colo
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A força de Vozinha. Colo-Colo conseguiu exceção à lei para guarda-redes jogar com a alcunha na camisola

Campeonato chileno só permitia nomes e apelidos nas camisolas dos jogadores. Estreia deverá acontecer no dia 16 de agosto no Estádio Monumental.
Isaura Almeida
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