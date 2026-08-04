A força de Vozinha. Colo-Colo conseguiu exceção à lei para guarda-redes jogar com a alcunha na camisola

Chama-se Josimar Dias, mas o Mundo conhece-o por Vozinha, depois da brilhante participação no Mundial 2026, e corria o risco de não poder jogar com a alcunha na camisola dos chilenos do Colo-Colo, mas o clube conseguiu uma exceção à lei e Vozinha vai poder ser Vozinha no Chile. Em mais uma prova da força do jogador-fenómeno do último Campeonato do Mundo de futebol ganho pela Espanha.Entre avanços e recuos o guarda-redes, que chegou a ter uma oferta do Berkane de Marrocos (que acabou por contratar Bubista, o selecionador e Cabo Verde), assinou pelo histórico emblema chileno por seis meses, podendo renovar até 2027. Vai receber cerca de 44 mil euros por mês e cerca de 528 mil euros por ano. Foi recebido em Santiago por uma multidão em delírio com a chegada ao Chile.Só assinou depois de saber que poderia ser 'Vozinha' em dias de jogo, depois do clube mostrar que poderia mudar a lei que impedia ter a alcunha na camisola. O regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), veta a utilização de alcunhas nas camisolas, mas o Colo-Colo conseguiu contornar isso. O clube pediu uma reunião com caráter de urgência e conseguiu uma exceção do Conselho da ANFP, com os presidentes dos outros clubes do campeonato chileno a aprovar por unanimidade o pedido do clube de Santiago devido ao reconhecimento internacional que o jogador ganhou como Vozinha no Mundial 2026. Na baliza de Cabo Verde ajudou os tubarões azuis a empatar com a Espanha (0-0), com o Uruguai (1-1) e com a Arábia Saudita (1-1) , tendo apenas perdido, e no prolongamento, com a Argentina (3-2).O campeonato chileno já vai a meio e segundo a imprensa chilena, Vozinha deve estrear pelo Colo-Colo apenas no domingo, dia 16 de agosto, frente ao O'Higgins, na 19ª jornada, no Estádio Monumental, que já está esgotadíssimo. .O pedido de exceção estava mais do que justificado à partida. Foi Vozinha e não Josimar Dias quem deu nome a uma rua em Ponta Verde, na cidade da Calheta, concelho de São Miguel, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Foi Vozinha e não Josimar Dias quem deu nome a uma nova espécie marinha e foi Vozinha e não Josimar Dias quem foi convidado para ir a um dos programas mais vistos nos EUA, o CBS Morning, onde confessou querer continuar a jogar. "Adoro futebol, estar aqui com 40 anos é porque tenho paixão, quero jogar um ou dois anos, não sabemos como o corpo reage. Quero um clube que realmente me queira como jogador e não pelo marketing", disse, na altura, o número 1 de Cabo Verde, que desportivamente, escolheu o Colo-Colo para continuar a jogar.E foi Vozinha e não Josimar Dias que fez esgotar as camisolas da marca Capelli Sport ainda durante o Campeonato do Mundo. Uma delas, a camisola suplente do jogo com a Arábia Saudita, da fase de grupos do Mundial2026, foi leiloada por um valor recorde de 11.116 euros no site MatchWornShirt, que nunca tinha registado um valor tão alto com uma camisola de guarda-redes..‘Vozinha konkista mundu...’ só lhe falta encontrar um clube.Vozinha reforça Colo-Colo com o maior salário da carreira após brilhar no Mundial