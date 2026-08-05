Vozinha apresentado no Colo-Colo: “Sempre acreditei que era jogador para um grande clube”

O guarda-redes internacional cabo-verdiano Vozinha foi oficialmente apresentado como reforço do Colo-Colo e assumiu que a chegada ao clube mais titulado do futebol chileno representa o momento mais importante da sua carreira ao nível dos clubes. Depois de se destacar ao serviço de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de 2026, o experiente guardião garantiu que sempre acreditou que tinha qualidade para representar um emblema desta dimensão e mostrou-se determinado em corresponder às expectativas.“Sempre acreditei que era jogador para um grande clube”, afirmou Vozinha durante a apresentação, revelando que recebeu várias propostas após o Mundial, mas que não hesitou quando surgiu a possibilidade de assinar pelo Colo-Colo. O guarda-redes considerou que esta oportunidade representa um passo muito importante na sua carreira e disse sentir-se orgulhoso por vestir a camisola de um dos clubes mais históricos e bem-sucedidos da América do Sul..Uma das declarações mais marcantes da conferência de imprensa surgiu quando foi questionado sobre a pressão de representar um clube da dimensão do Colo-Colo. “No futebol não há pressão. Pressão é estar doente ou não ter comida para comer”, respondeu, sublinhando que encara este novo desafio com serenidade, confiança e espírito de trabalho.Vozinha explicou ainda que teve uma conversa com o treinador Fernando Ortiz, que lhe transmitiu que ninguém tem a titularidade garantida. O internacional cabo-verdiano garantiu que aceita naturalmente essa realidade e que chega ao Chile preparado para lutar diariamente pelo seu espaço na equipa..Outro dos momentos destacados da apresentação prendeu-se com a confirmação de que poderá utilizar "Vozinha" na camisola, depois de a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile ter autorizado uma exceção ao regulamento. O guarda-redes agradeceu ao clube e às entidades competentes por permitirem que continue a competir com o nome pelo qual é conhecido em todo o mundo.A contratação do guardião acontece depois de um Campeonato do Mundo que lhe valeu reconhecimento internacional. Na estreia de Cabo Verde na fase final da competição, Vozinha foi um dos principais protagonistas da campanha da seleção africana, contribuindo para a histórica qualificação para os oitavos de final com várias exibições de elevado nível, que lhe valeram reconhecimento internacional e antecederam a transferência para o Colo-Colo.O Colo-Colo anunciou a contratação de Vozinha por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada, apostando na experiência do guarda-redes de 40 anos para reforçar um plantel que luta pelos objetivos da temporada. Para o internacional cabo-verdiano, esta será a primeira experiência no futebol sul-americano, numa carreira que ganha um novo capítulo depois da visibilidade alcançada no Mundial de 2026..A força de Vozinha. Colo-Colo conseguiu exceção à lei para guarda-redes jogar com a alcunha na camisola.Vozinha reforça Colo-Colo com o maior salário da carreira após brilhar no Mundial