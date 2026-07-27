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Vozinha reforça Colo-Colo com o maior salário da carreira após brilhar no Mundial

Guarda-redes cabo-verdiano de 40 anos assina por 18 meses com clube chileno, onde vai auferir cerca de 45 mil euros mensais após se destacar como uma das grandes figuras do torneio.
Ricardo Simões Ferreira
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O guarda-redes cabo-verdiano Vozinha é o novo reforço do Colo-Colo. Depois de uma prestação histórica no Mundial de 2026 ao serviço da seleção de Cabo Verde, o internacional de 40 anos garantiu o contrato mais lucrativo da sua carreira ao assinar um vínculo de 18 meses com o emblema de Santiago do Chile.

Segundo dados avançados pela imprensa chilena, o guardião vai auferir 47 milhões de pesos chilenos por mês (aproximadamente 45 mil euros), o que perfaz um encaixe total superior a 720 mil euros até ao final do contrato, válido até ao fim de 2027.

O vencimento coloca Vozinha no patamar cimeiro da folha salarial do Colo-Colo, ficando apenas atrás da estrela chilena Arturo Vidal.

A transferência surge na sequência de uma caminhada memorável na fase final do Mundial.

Vozinha chegou ao torneio como agente livre, após terminar a sua ligação ao GD Chaves. No entanto, as suas exibições na baliza dos "Tubarões Azuis" ajudaram Cabo Verde a tornar-se o país com menor população da história a alcançar a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.

Durante a competição, Vozinha somou 18 defesas em quatro jogos, destacando-se nas partidas da fase de grupos frente à Espanha (0–0), Uruguai (2–2) e Arábia Saudita (0–0). Nos 16 avos de final, apesar da eliminação diante da Argentina (3–2, após prolongamento), o guardião voltou a ser decisivo com oito defesas, travando vários remates de Lionel Messi.

As exibições valeram-lhe a inclusão na equipa do torneio da FIFA e uma explosão de notoriedade global, com a sua presença nas redes sociais a saltar de 50 mil para mais de 29 milhões de seguidores.

Josimar Évora — que adotou a alcunha "Vozinha" no início da carreira em homenagem aos avós que o criaram — prepara-se agora para assumir a baliza do atual líder do campeonato chileno, sob o comando do técnico argentino Fernando Ortiz.

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