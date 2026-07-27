Vozinha reforça Colo-Colo com o maior salário da carreira após brilhar no Mundial

O guarda-redes cabo-verdiano Vozinha é o novo reforço do Colo-Colo. Depois de uma prestação histórica no Mundial de 2026 ao serviço da seleção de Cabo Verde, o internacional de 40 anos garantiu o contrato mais lucrativo da sua carreira ao assinar um vínculo de 18 meses com o emblema de Santiago do Chile.Segundo dados avançados pela imprensa chilena, o guardião vai auferir 47 milhões de pesos chilenos por mês (aproximadamente 45 mil euros), o que perfaz um encaixe total superior a 720 mil euros até ao final do contrato, válido até ao fim de 2027. O vencimento coloca Vozinha no patamar cimeiro da folha salarial do Colo-Colo, ficando apenas atrás da estrela chilena Arturo Vidal.A transferência surge na sequência de uma caminhada memorável na fase final do Mundial. Vozinha chegou ao torneio como agente livre, após terminar a sua ligação ao GD Chaves. No entanto, as suas exibições na baliza dos "Tubarões Azuis" ajudaram Cabo Verde a tornar-se o país com menor população da história a alcançar a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.Durante a competição, Vozinha somou 18 defesas em quatro jogos, destacando-se nas partidas da fase de grupos frente à Espanha (0–0), Uruguai (2–2) e Arábia Saudita (0–0). Nos 16 avos de final, apesar da eliminação diante da Argentina (3–2, após prolongamento), o guardião voltou a ser decisivo com oito defesas, travando vários remates de Lionel Messi.As exibições valeram-lhe a inclusão na equipa do torneio da FIFA e uma explosão de notoriedade global, com a sua presença nas redes sociais a saltar de 50 mil para mais de 29 milhões de seguidores.Josimar Évora — que adotou a alcunha "Vozinha" no início da carreira em homenagem aos avós que o criaram — prepara-se agora para assumir a baliza do atual líder do campeonato chileno, sob o comando do técnico argentino Fernando Ortiz.