Volta: Rui Oliveira segura 'amarela' após terceira etapa vencida por Linarez

O ciclista Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) foi este sábado, 8 de agosto, o mais rápido na terceira etapa da Volta a Portugal, com uma chegada ao sprint, após a qual Rui Oliveira (UAE Emirates), quinto, manteve a camisola amarela.Numa etapa disputada sob forte calor, entre Beja e Elvas num total de 182,2 quilómetros, com três metas volantes e uma contagem de montanha de terceira categoria, o venezuelano Leangel Linarez cronometrou 04:21,42 horas, deixando o companheiro de equipa João Matias, e Tomas Contte, da Aviludo-Louletano-Loulé, nas segunda e terceira posições, respetivamente.No domingo, a quarta etapa termina com a primeira chegada em alto, à Torre na Serra da Estrela, a 1961 metros de altitude, que pode criar diferenças significativas na classificação geral, após um trajeto de 154,6 quilómetros, com início em Figueiró dos Vinhos, que inclui três contagens de montanha de terceira categoria e uma de segunda antes da subida final, a única de categoria especial na prova. .Volta a Portugal. Santiago Mesa ganha etapa renhida e decidida só no 'photo finish'.Volta a Portugal: Francisco Campos vence primeira etapa e Rui Oliveira é o novo líder