Francisco Campos (à direita) na chegada ao sprint em Queluz
Francisco Campos (à direita) na chegada ao sprint em Queluz NUNO VEIGA/LUSA
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Volta a Portugal: Francisco Campos vence primeira etapa e Rui Oliveira é o novo líder

Ciclista da Tavira-Crédito Agrícola foi o mais rápido ao cumprir os 157,1 quilómetros entre a Lourinhã e Queluz, em 03:39.08 horas, tendo superado ao sprint o espanhol Daniel Cavia e Miguel Salgueiro.
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O ciclista Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) venceu esta quinta-feira, 6 de agosto, a primeira etapa da 87.ª edição da Volta a Portugal, em que Rui Oliveira (UAE Emirates), quarto na tirada, passou a ser o novo camisola amarela.

Campos foi o mais rápido ao cumprir os 157,1 quilómetros entre a Lourinhã e Queluz, em 03:39.08 horas, tendo superado ao sprint o espanhol Daniel Cavia (Burgos-Burpellet-BH) e o companheiro de equipa Miguel Salgueiro.

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Rui Oliveira foi o quarto a cruzar a linha da meta, sucedendo como camisola amarela ao dinamarquês Julius Johansen, seu colega na UAE Emirates, que tinha vencido o prólogo na quarta-feira.

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Na sexta-feira, o pelotão vai percorrer a segunda etapa, entre Sines e Albufeira, ao longo de 180,4 quilómetros, com três metas volantes e uma contagem de montanha de terceira categoria, em Odeceixe.

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