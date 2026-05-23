Vitória de Setúbal aprova projeto imobiliário em Vale de Cobro, na Assembleia Geral do clube

Os sócios do Vitória de Setúbal aprovaram, por larga maioria, um projeto imobiliário nos terrenos do clube em Vale de Cobro, numa decisão considerada estratégica para reforçar a estabilidade financeira do emblema sadino e sustentar a ambição de regressar ao principal escalão do futebol português. A proposta foi votada em assembleia geral realizada na sexta-feira à noite, no Pavilhão Antoine Velge, com a presença de cerca de 400 associados.Em declarações à agência Lusa, o presidente do clube, Francisco Alves Rito, revelou que a proposta da direção obteve um apoio expressivo, registando apenas algumas abstenções e poucas dezenas de votos contra. O plano prevê o desenvolvimento de um projeto imobiliário em dois lotes pertencentes ao Vitória de Setúbal, numa parceria com o grupo Tafver, patrocinador principal do clube, através da elaboração de um plano de pormenor para os terrenos localizados em Vale de Cobro.Segundo o dirigente sadino, esta operação deverá permitir liquidar a dívida à Autoridade Tributária e reduzir a dependência do projeto imobiliário previsto para o Estádio do Bonfim, associado a um Pedido de Informação Prévia (PIP) já aprovado. Francisco Alves Rito sublinhou à Lusa que a concretização deste novo projeto dará ao clube maior margem de decisão sobre o futuro patrimonial e financeiro, deixando de depender exclusivamente da operação prevista para o Bonfim para cumprir o Plano de Insolvência e Recuperação (PIRE), que se encontra em execução há mais de um ano.Para o presidente do Vitória de Setúbal, a aprovação representa um passo decisivo rumo à independência financeira do clube, permitindo ultrapassar uma fase marcada pela luta pela sobrevivência e avançar para um novo ciclo focado na sustentabilidade económica e no relançamento desportivo. O objetivo passa por consolidar a recuperação financeira ao mesmo tempo que a equipa procura regressar ao futebol profissional.Na próxima temporada, o Vitória de Setúbal irá disputar o Campeonato de Portugal, assumindo como meta a subida à Liga 3, etapa vista como fundamental no percurso de regresso à I Liga portuguesa. Paralelamente, a direção pretende avançar com a elaboração do plano de pormenor para Vale de Cobro, definir a capacidade construtiva dos terrenos e manter uma política de gestão rigorosa.De acordo com Francisco Alves Rito, em declarações à Lusa, o passivo total do universo sadino, anteriormente estimado em cerca de 64 milhões de euros entre clube e SAD, foi reduzido para pouco mais de seis milhões de euros após a liquidação da sociedade desportiva. Com a concretização da operação agora aprovada pelos sócios, a direção estima que a dívida possa baixar para pouco mais de quatro milhões de euros, continuando a ser regularizada ao abrigo do PIRE através de um plano prestacional..Vitória de Setúbal decide futuro em assembleia polémica